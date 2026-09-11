Ukrayna çatışması etrafındaki barış girişimleri ve gelecekteki müzakere formatı, Avrupa'da keskin bir değişim sürecine girdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kiev yönetimine doğrudan ve açık bir çağrıda bulunarak, Rusya ile yapılacak barış görüşmelerinde sadece Fransa ve Almanya ile sınırlı kalınmamasını kesin bir dille talep etti. Roma diplomasisinin başındaki isim, Vladimir Zelenskiy'e 'dostça bir tavsiye' vererek, küçük gruplar döneminin sona erdiğini, artık İtalya ve Polonya gibi belirleyici ülkelerin de doğrudan müzakere masasına oturması gerektiğini belirtti. Peki, Roma neden tam da şimdi bu konuyu gündeme getirdi, Avrupa Birliği'nin diğer büyük devletleri gelecekteki güvenlik anlaşmasının dışında kalmamak için nasıl adımlar atıyor ve İtalya'nın asker göndermeden yardım etme pozisyonu ne anlama geliyor?

«Zelenskiy'e dostça tavsiye»: Roma, müzakere tekelini kırmak istiyor

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin yaptığı ses getiren açıklama, birkaç önemli noktayı kapsıyor:

«Küçük grupların inisiyatifine gerek yok»: Tajani, seçilmiş 2-3 ülkenin Avrupa adına karar alma uygulamasının yanlış olduğunu açıkça vurguladı;

İtalya ve Polonya'nın dahil edilmesi: Bakan, Zelenskiy'e sadece Paris ve Berlin ile değil, bölgede ağır askeri ve siyasi yükü taşıyan İtalya ve Polonya'yı da barış sürecine tam anlamıyla dahil etmesini tavsiye etti;

Tüm Avrupa'nın çıkarı: Tajani'ye göre Vladimir Zelenskiy, sadece belirli ülkelere değil, tüm Avrupa Birliği'ne eşit bir gözle bakmalıdır;

Kıta güvenliğinin doğrudan bağlantısı: Ukrayna konusunda alınacak her türlü karar, tüm Avrupa kıtasının gelecekteki güvenliğini doğrudan ve uzun vadeli etkileyecektir.

Gelecekteki anlaşma şartları: Neden tüm büyük devletler masaya oturmak istiyor?

İtalyan diplomasisinin bu talebinin arkasında, Avrupa güvenlik mimarisindeki büyük çıkar çatışmaları yatıyor:

Şartlar ve uygulamanın denetimi: Avrupa Birliği ülkeleri, gelecekteki barış anlaşmasının şartları ve uygulanması sürecinde doğrudan söz sahibi olmak istiyor;

Adil bir barışın gerekliliği: Tajani, Ukrayna için sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşılmasının şart olduğunu özellikle belirtti;

Askersiz yardım modeli: İtalya, Ukrayna'yı koruma konusunda yardımlarına devam edeceğini, ancak savaş bölgesine asla kendi askerlerini göndermeyeceğini bir kez daha teyit etti;

Roma'nın artan hırsları: İtalya tarafından son zamanlarda müzakerelerin başlatılmasına yönelik çağrılar giderek daha sık ve kararlı bir şekilde duyuluyor.

Bu açıklama barış süreci için ne anlama geliyor?

İtalya Dışişleri Bakanı'nın bu sert talebi, Avrupa içindeki güç ve nüfuz paylaşımını açıkça ortaya koydu. 'Normandiya formatı' (Fransa ve Almanya) gibi eski müzakere modelleri artık tüm kıtayı tatmin etmiyor. Roma ve Varşova, çatışmanın ekonomik, askeri ve göçle ilgili sonuçlarını doğrudan hissederken, gelecekteki anlaşmaların kaderini sadece Macron ve Scholz'a bırakmak istemiyor. İtalya'nın masaya oturma arzusu, yakın gelecekte beklenen büyük siyasi pazarlıklarda kendi ulusal çıkarlarını korumaya yönelik ciddi bir demarştır.

Sizce İtalya ve Polonya'nın Ukrayna barış görüşmelerine dahil olması süreci hızlandırır mı, yoksa aksine tarafların anlaşmasını daha da karmaşık hale mi getirir? Zelenskiy sadece Paris ve Berlin ile sınırlı kalmayıp Roma'nın teklifini kabul etmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa siyaset sahnesindeki bu önemli diplomatik dönüşüm analizini ilgilenen herkesle paylaşın!