MSI, Apple cihazları için özel bir monitör tanıttı

Önde gelen teknoloji markalarından biri olan MSI, Apple ekosistemi kullanıcıları için özel olarak tasarlanan yeni PRO MAX 341QPXW14G monitörünü tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, isminden de anlaşılacağı üzere özellikle Mac bilgisayarlar ve iPad tabletlerle verimli çalışmak üzere geliştirilmiş olup, iş akışında yüksek görüntü kalitesi ve konfora önem veren profesyonellere hitap ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan monitör her türlü kişisel bilgisayarla çalışma imkanına sahip olsa da, üretici resmi sayfasında özellikle Apple cihazlarını vurguladı. Modern ve sade bir tasarıma sahip olan cihazın beyaz kasası, çalışma masasında estetik bir görünüm sunarak minimalist çalışma alanlarını tercih eden kullanıcılar için idealdir.

Teknik özellikler ve ekran detayları

Yeni monitör, beşinci nesil 34 inç ultra geniş formatlı bir QD-OLED panel ile donatılmış olup 1440p çözünürlük sunuyor. Renk doğruluğuna odaklanan cihaz, 2'nin altında bir Delta E değeri ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 99'unu kapsama özelliğiyle öne çıkıyor.

Monitör 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Bu değer modern oyuncular için çok yüksek olmasa da, cihaz oyun odaklı değil profesyonel işler için tasarlandığından oldukça yeterli kabul ediliyor. Ayrıca ekran panelinin ömrünü uzatmak ve yanma riskini önlemek amacıyla OLED Care 3.0 koruma çözümleri de entegre edilmiş durumda.

Apple kullanıcıları için özel fonksiyonlar

Cihazın en önemli özelliği, Apple teknolojileriyle olan derin entegrasyonudur. Özellikle M-Color modu, uyumlu MacBook dizüstü bilgisayarlarda tutarlı renk aktarımını desteklemeye yardımcı olur. M-Sync modu ise kullanıcıların ekran parlaklığını ve ses seviyesini doğrudan MacBook'un özel tuşları üzerinden kontrol etmelerini sağlar.

Bunun yanı sıra cihaz, üç cihazı aynı anda bağlamaya olanak tanıyan bir KVM anahtarı ve birden fazla aygıtı yönetmek için tasarlanan KVM 2.0 teknolojisi ile donatılmıştır. USB-C portu üzerinden bağlı cihazlara 98 W'a kadar güç aktarımı yapılabilmesi, ek şarj adaptörlerine olan ihtiyacı azaltır.

MSI henüz yeni PRO MAX 341QPXW14G monitörünün fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında bilgi vermedi. Buna rağmen, gelişmiş teknik özellikleri ve Apple cihazlarıyla olan mükemmel uyumu sayesinde profesyonel tasarımcılar ve içerik üreticileri arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.