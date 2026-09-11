Prenses Diana'nın ünlü "intikam elbisesi" açık artırmaya çıkıyor

Birleşik Krallık'ın merhum Prensesi Diana'nın, Prens Charles'ın sadakatsizliğinin ortaya çıktığı gün, 1994 yılında giydiği ünlü siyah elbise, Aralık ayında Sotheby's müzayedesinde satışa sunulacak. "İntikam elbisesi" olarak bilinen elbisenin fiyatının 110 bin ile 220 bin sterlin arasında olması bekleniyor. Bu haber Meduza tarafından duyuruldu.

Christina Stambolian tarafından tasarlanan siyah, vücuda oturan, açık omuzlu ve kısa elbise, Diana'nın tarzındaki keskin değişimlerden biriydi. Prenses, elbiseyi Charles'ın televizyon röportajında ihanetini itiraf ettiği günün akşamında giymişti. Bundan sonra medya elbiseyi "intikam elbisesi" olarak adlandırmaya başladı.

Elbise, 1997 yılından bu yana ilk kez açık artırmaya çıkarılıyor. Satıştan önce Londra, Hong Kong ve Cenevre'de sergilenecek, ana müzayede ise New York'ta gerçekleştirilecek.

Sotheby's moda bölümü küresel başkanı Morgan Halimi, bu elbisenin basit bir kıyafetten daha fazlasını ifade ettiğini belirtti. Ona göre elbise, moda sınırlarını aşarak kültür tarihinin bir parçası haline gelen nadir anlardan birini temsil ediyor.

İlginç bir şekilde, Diana başlangıçta o akşam için bir Valentino elbisesi giymeyi planlıyordu. Ancak sonunda Stambolian'ın tasarladığı siyah elbiseyi seçti. Tasarımcı, bu görünümü Kuğu Gölü balesindeki siyah kuğu Odile karakterine benzetti.

Diana, 1997 yılında bu elbiseyi bir yardım müzayedesinde bizzat satmış ve 39.098 sterlin gelir elde etmişti. O dönemde elbiseyi satın alan aile, onu yaklaşık 30 yıl boyunca sakladı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Diana, moda dünyasında kendine has bir simge olmaya devam ediyor. Giyim tarzı, bugünün genç nesli için de bir ilham kaynağı olarak değerlendiriliyor.