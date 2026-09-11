Uluslararası müzik sahnesinde ve Orta Asya medya alanında «Avrupa Yayın Birliği (EBU), Kazakistan'ın başvurusunu reddetti» şeklindeki haberlerin yaygınlaştığı bir dönemde, olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti. Kazakistan'ın ana devlet televizyon ve radyo kuruluşu olan Khabar Ajansı, ağlarda dolaşan tüm söylentileri resmen yalanlayarak, ülkenin «Eurovision 2027»ye katılmak için hiçbir resmi başvuru yapmadığını açıkladı. RIA Novosti ajansına verilen demeç, sadece sahte haber dalgasını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda Astana ile EBU arasındaki gerçek ilişkilerin kronolojisini de ortaya koydu. Peki, kanal ulusal bir eleme yapacak mı, Kazakistan örgütte hangi statüyü korudu ve 2027'de Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek yarışma neden art arda gelen skandalların merkezinde yer alıyor?

Khabar Ajansı'nın sert reddi: Gerçekler ve resmi pozisyon

Kazakistan televizyon ve radyo kuruluşu, medya ve sosyal ağlarda yayılan bilgilere ilişkin şu resmi açıklamaları yaptı:

Başvuru yapılmadı: Ajans, Kazakistan adına «Eurovision 2027» yarışmasına başvuru yapıldığına dair tüm bilgileri tamamen reddetti ve bunları gerçeği yansıtmayan söylentiler olarak nitelendirdi;

Müzakereler durduruldu: Şu an itibarıyla 2027 büyük yarışmasına katılım konusunda EBU ile herhangi bir müzakere yürütülmemektedir;

Ulusal eleme planlarda yok: Kanal, Kazak sanatçılar arasında «Eurovision» için ulusal bir eleme düzenlemeyi planlamadığını bildirdi;

İştirakçi üyelik korunuyor: Khabar, EBU ile bağlarını koparmadı; aksine, birliğin iştirakçi üyesi olarak onaylanmış formatlar çerçevesinde profesyonel iş birliğini sürdürmektedir.

Gerçek kronoloji: Başvuru ne zaman yapıldı ve EBU ne demişti?

Yayılan haberlerin 2027 yarışmasına değil, önceki yıllara ait yazışmalara dayandırılarak çarpıtıldığı ortaya çıktı:

4 Temmuz 2025 tarihli mektup: Khabar Ajansı, tam olarak bu tarihte EBU yönetimine resmi bir mektup göndererek «Eurovision 2026»ya katılım imkanının değerlendirilmesini ve ajansın birlik içindeki statüsünün değiştirilmesini talep etmişti;

29 Ocak 2026 tarihli yanıt: Avrupa Yayın Birliği, yanıt mektubunda örgütün mevcut gereklilikleri (Avrupa yayın alanı dışında olması, Avrupa Konseyi üyesi olmaması) nedeniyle 2026 yarışmasına katılımın imkansız olduğunu bildirmişti;

Eski haberlerin yeni dalgası: Tam olarak 2026 başındaki ret cevabı, bazı yayın organları tarafından bugüne bağlanarak, sanki «Eurovision 2027 için başvuru yapıldı ve reddedildi» şeklinde yorumlanmıştır.

Burgaz 2027 ve Avrupa sahnesindeki büyük bölünme

Kazakistan hakkındaki söylentiler dindiyse de, gelecek yıl Bulgaristan'ın sahil şehri Burgaz'da düzenlenecek «Eurovision 2027» yarışması etrafındaki gerçek siyasi kriz giderek derinleşiyor:

Burgaz'daki yarı final ve final: Yarışmanın bir sonraki ayağının Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde yapılacağı doğrulandı;

Hollanda'nın resmi boykotu: Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu AVROTROS, 2027 yarışmasına katılmayı kesin bir dille reddetti;

«Tarafsızlık kaybedildi»: Hollanda tarafı bu kararını, yarışmanın askeri çatışmaların ve siyasi süreçlerin etkisinde kalması, organizatörlerin ise tarafsızlığı koruyamaması ile açıkladı.

Khabar Ajansı'nın hızlı açıklaması sahte spekülasyonlara nokta koydu: Kazakistan bu sahneye zorla girmek niyetinde değil ve itibarını asılsız iddiaların hedefi haline getirmek istemiyor.

Sizce Khabar Ajansı'nın «Eurovision 2027»ye hiç başvuru yapmayıp müzakereleri durdurması doğru bir karar mıydı? Siyasallaşmış ve Hollanda gibi ülkelerin boykot ettiği bir yarışmada Orta Asyalı sanatçıların yer almaması daha mı iyi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgedeki önemli kültürel olay hakkındaki gerçeği tüm müzikseverlerle paylaşın!