Çin, robotların polis ve askeri görevlerde kullanımını genişletiyor

Çin'in Shenzhen şehrindeki Longgang bölgesinde robotik bir polis merkezi resmen faaliyete geçti. Merkezde insansı robotlar, tekerlekli ve dört ayaklı devriye robotları, dronlar ve insansız araçlar görev yapıyor.

Robotlar sokaklarda otomatik devriye gezme, şüpheli davranışları tespit etme, kayıp kişileri arama ve acil durumlarda yardım sağlama gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Çin, askeri alanda da robot kullanım imkanlarını araştırıyor. Araştırmacılar, altı robottan oluşan bir grubun askerlerle birlikte düşman kontrolündeki bir binaya girerek odaları tarayabildiği senaryolar geliştirdi.

Diğer projelerde robotların düşman bölgesine gizlice sızması, haritalama yapması ve hedefleri tespit etmesi gibi yetenekler üzerinde duruluyor. Bazı araştırmacılar, bu teknolojilerin önümüzdeki 5–10 yıl içinde savaş alanlarında kullanılabileceğini belirtiyor.

Ancak şimdilik bu projeler ağırlıklı olarak araştırma ve test aşamasında.