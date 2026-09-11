Dyson, dişleri görerek temizleyen akıllı fırçasını tanıttı

·3·Teknoloji
Dyson, dişleri görerek temizleyen akıllı fırçasını tanıttı

Dyson, ağız temizleme sürecini kamera aracılığıyla canlı gösteren yeni akıllı diş fırçası CameraJet'i tanıttı. Cihaz, dahili kamerası sayesinde diş aralarındaki boşlukları tespit ederek özel bir sıvı akışıyla temizlenmesine yardımcı oluyor. Bu bilgi Dyson tarafından açıklandı.

Fırçaya entegre edilen 100 bin piksellik makro kamera, saniyede 28 kareyi analiz ediyor. AI tabanlı sistem, diş aralarındaki boşlukları belirledikten sonra o noktaya odaklanmış ağız çalkalama suyunu püskürtüyor. Dyson bu özelliği, "sıvı diş ipi" benzeri bir yöntem olarak sunuyor.

Siyah arka plan üzerinde elde tutulan açık pembe renkli Dyson elektrikli diş fırçası.

Cihaz, Wi-Fi ve Bluetooth aracılığıyla MyDyson uygulamasına bağlanıyor. Kullanıcı, akıllı telefon ekranında diş temizleme sürecini canlı izleyebilir, hangi bölgelerin temizlendiğini takip edebilir ve temizleme tekniği konusunda öneriler alabilir.

CameraJet'in ABD'deki fiyatı 499,99 dolar olarak belirlendi. Cihaz, 1 Eylül 2026 tarihinde satışa sunuldu.

Bir kadın, akıllı telefon uygulaması yardımıyla dişlerini uzaktan kontrol ediyor.
DysonCameraJetMyDysonSun'iy intellekt
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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