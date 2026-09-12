68 yaşındaki dağcı dağda hayatını kaybetti: cesedi bulundu

Colorado'daki Maroon Peak dağında 68 yaşındaki dağcı Jack “Andrew” Skipper, ölümcül yaralanmalar sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşları ve eski sınıf arkadaşları, merhumu “büyük kalpli harika bir insan” olarak andı.

Tennessee'nin Santa Fe şehrinde yaşayan Skipper, 24 Ağustos'ta tek başına Rocky Dağları'na doğru yola çıkmış ve 2 Eylül'de Nashville'e dönmesi bekleniyordu. Ancak belirlenen zamanda dönmemesi ve birkaç gündür kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

2 Eylül'de Pitkin İlçesi Şerif Ofisi'ne kayıp bir dağcı hakkında ihbar geldi. Kiralık aracında bulunan bilgiler, Skipper'ın Maroon Bells bölgesindeki Maroon Peak ve North Maroon Peak dağlarına tırmanmayı planladığını gösterdi.

Ertesi gün Mountain Rescue Aspen ve CareFlight of the Rockies tarafından havadan arama çalışmaları başlatıldı. Kısa süre sonra cesedi, Maroon Peak'in güneydoğu kısmındaki Y Couloir adı verilen dik bir vadide bulundu.

Skipper'ın dağın ana tırmanış rotasından oldukça uzakta, teknik açıdan karmaşık ve dengesiz bir bölgede, yaklaşık 13.200 fit yükseklikte olduğu anlaşıldı. Cesedin bulunduğu bölgedeki yüksek kaya düşmesi riski nedeniyle, cesedin hemen çıkarılması mümkün olmadı.

ABD Orman Hizmetleri, Maroon Peak'i geçici olarak kapatarak karmaşık bir kurtarma operasyonu düzenledi. Operasyon 8 Eylül'de gece yarısından sonra başladı.

Güneşin doğuşuyla birlikte Flight for Life helikopteri, Mountain Rescue Aspen'den üç dağcı kurtarma ekibini dağın güney sırtına bıraktı. Yaklaşık bir saat tırmanarak Skipper'ın cesedinin 1000 fit üzerindeki noktaya ulaştılar ve ardından Y Couloir boyunca halat yardımıyla aşağı indiler.

Kurtarma çalışmaları için gerekli olan uzun halatlı helikopter Colorado'da mevcut değildi. Bu nedenle Utah Kamu Güvenliği Departmanı Havacılık Birimi, Salt Lake City'den özel bir uçak gönderdi.

Skipper'ın cesedi dağ yamacından çıkarılarak Pitkin İlçesi Adli Tıp görevlilerinin beklediği T Lazy 7 Ranch bölgesine ulaştırıldı. Operasyon yaklaşık 09:45'te sona erdi.

Adli tabip, Skipper'ın çok sayıda şiddetli darbe sonucu yaralandığını doğrulayarak ölümünü kaza olarak değerlendirdi. Ailesine haber verildi ve kurtarma ile soruşturma süreci hakkında bilgilendirildiler.

Arkadaşları merhumu güzel anılarla yad etti

Skipper, Hixson Lisesi'nin 1976 mezunuydu. Eski sınıf arkadaşlarından biri, birkaç hafta sonraki buluşmada onu görmeyi dört gözle beklediklerini söyledi.

“Sevdiği işi yapıyordu. Andrew çok iyi ve nazik bir insandı. Ailesi için dua ediyorum” dedi.

Onunla aynı mahallede büyüyen bir başka tanıdığı ise Skipper'ı “büyük kalpli harika bir insan” olarak nitelendirdi ve ailesine başsağlığı diledi.

Aspen yakınlarında bir dağcı daha hayatını kaybetti

Skipper, Aspen yakınlarında birkaç gün içinde meydana gelen farklı olaylarda hayatını kaybeden iki dağcıdan biriydi.

37 yaşındaki Andrew Tyler Sykes, 6 Eylül'de Castle Peak dağının kuzey yamacında düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri saat 16:00 civarında ona ulaştı ancak olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Adli tabip, Sykes'ın da çok sayıda şiddetli darbe sonucu yaralandığını belirterek ölümünü kaza olarak kaydetti. Cesedi aynı gün dağdan indirildi.

Pitkin İlçesi Adli Tıp Ofisi; Mountain Rescue Aspen, CareFlight of the Rockies, Flight for Life ve Utah Kamu Güvenliği Departmanı Havacılık Birimi'ne kurtarma çalışmalarındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Skipper'ın cesedinin çıkarılmasının ardından kurtarma ekipleri, dağcılara güvenlik önlemlerini ciddiye almaları tavsiyesinde bulundu. Dağa çıkmadan önce güvenilir birine rota, dönüş saati ve acil durum planlarını bırakmalarını, mobil iletişimin çekmediği bölgelerde ise çift yönlü uydu iletişim cihazı kullanmalarını vurguladılar.