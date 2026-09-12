José Mourinho, yıldızları Vinícius ve Mbappé'yi savundu

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, takımın yıldız forvetleri Vinícius Júnior ve Kylian Mbappé'nin Santiago Bernabéu'daki taraftarlar tarafından protesto edilmesinin ardından onları sert bir dille savundu. La Liga'daki Rayo Vallecano maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan uzman isim, oyuncuların sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kralın kulübü son dönemde istikrarsız sonuçlar alıyor. Real Betis'e karşı alınan lig mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında zorlu bir galibiyet elde edildi. Ancak bu başarı bile tribünlerdeki bazı taraftarların tepkisine neden oldu.

20Minutos gazetesinin haberine göre, maç sırasında stadyumdaki bazı taraftar grupları Vinícius ve Mbappé'yi ıslıklayarak tepkilerini gösterdi. Takımın teknik direktörü ise Cuma günkü basın toplantısında taraftarların bu tutumuna karşı sakin bir yanıt vererek, hücumdaki yıldızlarına olan güvenini tam olarak dile getirdi.

Taraftarlar neden meyveli ağacı taşlar?

José Mourinho, taraftarların Madrid kulübünün en parlak oyuncularını neden hedef aldığını açıklamak için geleneksel bir Portekiz atasözü kullandı. Taraftarları, her iki forvetin de takımın çıkarları için neler yaptığını takdir etmeye çağırdı.

Mourinho basın toplantısında şunları söyledi: «Portekiz'de bir atasözü vardır: Sadece meyvesi olan ağaçları taşlarsınız. Size hiçbir ürün vermeyen bir ağaca taş atmazsınız. Vini burada son yıllarda neler başardı, kaç Şampiyonlar Ligi kazandı, kaç gol attı; o meyvesi bol bir ağaç. İnsanlar taş atıyor çünkü meyve istiyorlar, Vinícius'tan en iyi performansı bekliyorlar.»

Mbappé'nin savunmadaki özverisi

Deneyimli teknik adam ayrıca, Inter ile oynanan maçta Fransız forvet Kylian Mbappé'nin gösterdiği savunma disiplinini de övdü. Oyuncunun, takımın bir kişi eksik kaldığı maçın son dakikalarında sahada büyük bir özveriyle mücadele ettiğini belirtti.

«Vinícius için kullandığım atasözünü Kylian için de kullanıyorum» dedi teknik adam. «Gördüğüm ve takdir ettiğim şeyler var. Maçın 90. dakikasında, son iki dakikada bir kişi eksik kalan bir takım gördüm ve Mbappé'nin sol bek gibi oynadığını gördüm. Yorgun düşen Marc Cucurella'nın açığını kapattı.»

Mourinho, Mbappé'nin fiziksel olarak yorgun olmasına rağmen, talepkar teknik direktörünün bağırışları ve motivasyonu altında sol kanadı sonuna kadar savunduğunu ekledi.