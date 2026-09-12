Xabi Alonso, Joao Pedro'yu Erling Haaland seviyesine koydu

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, forvet Joao Pedro'nun İngiltere Premier Lig'in en parlak yıldızları, özellikle de Erling Haaland ile aynı seviyede olduğunu belirtti. Uzmana göre Brezilyalı oyuncu, sadece ülkedeki en iyi forvetler arasında yer almakla kalmıyor, aynı zamanda çok yönlü oyunuyla efsanevi Karim Benzema ile kıyaslanmayı da hak ediyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Joao Pedro sezon başlangıcını çok yüksek bir seviyede geçirerek takımının ilk başarılarında kilit bir figür haline geldi. İlk üç maçında 2 gol ve 2 asist kaydetti. Bu güven verici performans, oyuncunun önceki sezonlardaki bazı eksikliklerini kapatarak ona takımda liderlik statüsü kazandırdı.

Ağustos ayının en iyisi ve uzun vadeli planlar

Gösterdiği harika sonuçlar sayesinde Joao Pedro, Cuma günü yapılan değerlendirme sonucunda Ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi. İlginç olan ise, bu ödül için verdiği mücadelede takım arkadaşı Cole Palmer gibi güçlü rakipleri geride bırakmayı başarmasıdır. Bu takdir, oyuncunun sadece mevcut formunu değil, aynı zamanda kulüp projesindeki önemli yerini de gözler önüne seriyor.

Kulüp yönetimi ve teknik ekip, oyuncuya olan güvenlerini pratikte de gösterdi. Joao Pedro, yakın zamanda Chelsea ile 2034 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Xabi Alonso'nun hareketlilik ve üst düzey karar alma mekanizması gerektiren taktik sistemi, Brezilyalı forvetin fiziksel kapasitesi ve tekniğiyle mükemmel bir uyum sağlıyor.

Erling Haaland ve Karim Benzema ile karşılaştırmalar

Basın toplantısında Xabi Alonso'ya, Joao Pedro'nun geçen sezon 27 gol atarak Altın Ayakkabı kazanan Erling Haaland ile aynı seviyede olup olmadığı soruldu. Teknik direktör bu soruya tereddüt etmeden olumlu yanıt verdi. Ona göre, Premier Lig'deki en iyi forvetler sayıldığında, hem Joao Pedro hem de Erling Haaland mutlaka o listede yer alacaktır.

Bununla birlikte Xabi Alonso, Erling Haaland'dan farklı olarak Joao Pedro'nun daha çok yönlü bir oyun sergilediğini vurguladı. Teknik direktör, onu eski takım arkadaşı ve Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'nın oyun tarzına benzetti. Brezilyalı futbolcunun kariyeri boyunca orta sahada, on numara pozisyonunda ve kanatlarda oynamış olması, modern savunmacılar için onu marke etmeyi son derece zor bir görev haline getiriyor.

Chelsea hocası, "Birçok açıdan bana Benzema'yı hatırlatıyor; çünkü hem ceza sahası içinde hem de dışında aynı derecede etkili, sol kanada açılmayı ve kafa toplarını da iyi biliyor" dedi. Uzman, oyuncunun genç olduğunu ve hala gelişim potansiyeli bulunduğunu ekleyerek genel potansiyelinin çok yüksek olduğunu kabul etti.

«Koʻp jihatdan u menga Benzamani eslatadi, chunki u jarima maydoni ichida ham, tashqarisida ham birdek foydali, chap qanotga chiqishni ham, bosh bilan oʻynashni ham yaxshi biladi», — dedi Chelsi ustozi. Mutaxassis futbolchining yoshligini va hali rivojlanish uchun zaxirasi borligini qoʻshimcha qilgan holda, uning umumiy salohiyati juda yuqori ekanini eʼtirof etdi.