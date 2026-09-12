Japonya 2040 yılına kadar Ay yüzeyinde mikroçip fabrikası kurmayı hedefliyor

Japonya, yarı iletken üretim endüstrisinde benzeri görülmemiş bir adım atmayı planlıyor. Ixbt.com'un haberine göre, Rapidus Corp Başkanı ve CEO'su Atsuyoshi Koike, Washington'daki Hudson Institute düşünce kuruluşunda düzenlenen bir etkinlikte, 2040 yılına kadar Ay'daki doğal su kaynaklarına dayalı bir yarı iletken fabrikası kurma olasılığını ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Koike, yaptığı açıklamada bunun bir şaka olmadığını özellikle vurgulayarak, dinleyicilere Ay yüzeyinde inşa edilmesi planlanan fabrikayı gösteren özel bir video izletti. Ona göre, bu devasa girişimin SpaceX aracılığıyla insanları ve yükleri uzaya taşıma üzerinde çalışan ünlü girişimci Elon Musk'ın da ilgisini çekeceği kesin.

Teknolojik iş birliği ve yeni ufuklar

Şu anda Rapidus Corp, Hokkaido'daki fabrikasında 2 nm sınıfı mikroçiplerin seri üretimi üzerinde aktif olarak çalışıyor. Bu süreçte Amerikan teknoloji devi IBM de yakın teknik destek sağlıyor.

Etkinliğe katılan IBM CEO'su Arvind Krishna, iki şirketin sadece mevcut teknolojileri uygulamakla kalmayıp, aynı zamanda 1 nm aralığında daha gelişmiş çipler yaratmak için ortak Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Uzayda üretim fikri, bu yüksek teknolojik süreçlerin mantıksal bir devamı olarak görülüyor.

Ay'daki fabrika projesinin hayata geçirilmesi, mikroçip üretimi için gerekli olan su kaynaklarının mevcudiyeti ile doğrudan bağlantılıdır. Dünya yargı yetkisinin dışında özel endüstriyel tesisler kurmak, gelecekte tüm küresel teknoloji pazarının gelişim vektörünü kökten değiştirebilir.

Bu girişim şimdilik uzun vadeli bir stratejik plan olarak görülse de, Japon ve ABD şirketleri arasındaki iş birliği, sadece Dünya'daki en gelişmiş yarı iletkenleri yaratmayı değil, aynı zamanda insanlığın uzay endüstrisindeki yeteneklerini yeni bir seviyeye taşımayı hedeflediğini gösteriyor.