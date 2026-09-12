Apple, iPhone Duo sızıntıları ve gizlilik hakkında açıklamalarda bulundu

·41·Teknoloji
Apple, iPhone Duo sızıntıları ve gizlilik hakkında açıklamalarda bulundu

Apple'ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, ilk katlanabilir akıllı telefon projesi olan iPhone Duo'nun gizliliği ve bilgi sızıntıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ixbt.com'a göre, şirket yönetimi bazı bilgilerin sızmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak temel teknolojilerin rakipler tarafından tam olarak kopyalanamadığını vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Greg Joswiak'a göre, internetteki sızıntılar rakiplerin Apple'ın katlanabilir ekranlı cihazlar üzerinde çalıştığını önceden anlamalarını sağladı. Özellikle cihazın 1:1,4 ekran oranının gizli kalmadığı ve sonrasında tedarik zincirleri üzerinden çeşitli "tesadüflerin" yaşandığı belirtildi.

Teknolojik üstünlük ve gizli geliştirmeler

Ekran oranıyla ilgili bilgiler önceden sızmış olsa da, Apple mühendisleri en önemli sırrı, yani nano dokulu katlanabilir ekranı korumayı başardı. Şirketin açıklamasına göre, katlanabilir ekranların dış görünüşünü kopyalamak kolay olsa da, özel nano doku teknolojisi katlanma izi sorunlarını çözüyor.

Bu çözüm, rahatsız edici dokunsal hisleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor ve uzun yıllara dayanan Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu. Tam olarak bu özellik, iPhone Duo modelini piyasadaki diğer katlanabilir telefonlardan keskin bir şekilde ayırıyor ve rakipler bu teknolojiyi tam olarak taklit edemedi.

Güvenlik önlemleri ve rekabet ortamı

Gelecekte bilgi sızıntılarını önlemek amacıyla Apple, bu proje için orijinal ürünle hiçbir ilgisi olmayan özel bir dahili kod adı kullandı. Buna rağmen, bilgilerin kısmen sızması piyasadaki rekabeti ve ilgiyi daha da artırdı.

Hatırlatmak gerekirse, iPhone Duo'nun tanıtımından sonra sadece cihazın yapısı değil, yazılımındaki açılış animasyonu da büyük ilgi topladı. Hatta bir Reddit kullanıcısı, Galaxy Z Fold8 için özel bir uygulama geliştirerek benzer bir katlanma animasyonunu uygulamaya çalıştı. Öte yandan Samsung'un da Apple tanıtımından sonra kendine has yorumlarda bulunması teknoloji dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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