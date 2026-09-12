Trump'tan İran füzeleri hakkında beklenmedik yanıt: Tek cümleyle cevap verdi...

·3·Dünya
Trump'tan İran füzeleri hakkında beklenmedik yanıt: Tek cümleyle cevap verdi...

Donald Trump İran'ın füze kapasitesiyle ilgili bir gazetecinin sorusuna kısa ama dikkat çekici bir yanıt verdi. Gazeteci, ABD tarafından yok edildiği iddia edilen füze altyapısına rağmen İran'ın nasıl hala füze fırlatabildiğini sordu. Trump ise onların her zaman füze fırlatma kapasitesine sahip olacağını vurguladı.

Gazeteci Trump'a hitaben, İran'ın füze saldırılarının devam etmesiyle ilgili bir soru sordu.

Sorudaki temel çelişki, ABD'nin İran'ın füze potansiyeline ciddi zarar verildiğine dair açıklamalarına rağmen Tahran'ın hala füze fırlatma kabiliyetini koruyor olmasıydı.

Gazeteci tam da bu durumu kastederek:

«İran nasıl oluyor da bizim “yok ettiğimiz” füzeleri hala fırlatabiliyor?»

diye sordu.

Trump'ın yanıtı ise kısa oldu:

«Her zaman füze fırlatabilirler.»

Trump'ın cevabındaki ana mesaj nedir?

Amerikan başkanının bu sözü, İran'ın füze kapasitesinin tek bir saldırı veya birkaç askeri operasyonla tamamen yok edilemeyeceği görüşünü ifade ediyor.

Yani füze altyapısının bazı tesisleri zarar görmüş olabilir ancak bu, İran'ın tüm füze kapasitesinin bittiği anlamına gelmez.

Trump'ın «her zaman füze fırlatabilirler» cevabı da tam olarak bu gerçeği kısa bir şekilde ifade etmiştir.

Bu soru neden önemli?

Gazetecinin sorusu, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının etkinliği hakkındaki en önemli konulardan birine değiniyor.

Eğer belirli füze tesisleri yok edildiyse, İran'ın nasıl yeni füze saldırıları gerçekleştirebildiği sorusu ortaya çıkıyor.

Burada «füze» ile «füze üretme ve fırlatma potansiyeli»ni birbirinden ayırmak önemlidir.

Belirli füzeleri veya tesisleri yok etmek, tüm füze programını aynı anda yok etmek anlamına gelmez.

İran'ın füze potansiyeli neden önemli?

İran, Orta Doğu'daki en büyük füze cephaneliklerinden birine sahip ülke olarak görülüyor.

Füze programı yıllar içinde geliştirildi. Farklı menzillere sahip balistik ve diğer türdeki füzeler, ülkenin askeri stratejisinde önemli bir yere sahip.

Bu nedenle, herhangi bir askeri saldırıdan sonra bile İran'ın füze kapasitesinin tamamen tükendiği sonucuna varmak için özel kanıtlar gerekir.

Trump'ın cevabı ise tam olarak bu noktaya odaklandı.

Bir soru — büyük bir jeopolitik mesele

Dışarıdan bakıldığında bu, gazeteci ile başkan arasındaki kısa bir diyalog gibi görünüyor.

Ancak sorunun kendisi, ABD ile İran arasındaki çatışmanın en önemli yönlerinden birini ortaya koyuyor:

Askeri saldırılar İran'ın füze kapasitesini ne ölçüde sınırlayabildi?

Trump'ın cevabı çok kısa olsa da bu soruya önemli bir işaret verdi.

«Her zaman füze fırlatabilirler.»

Bu tek cümlelik cevabın ardında büyük bir jeopolitik gerçek yatıyor: füze tesislerini vurmak ile ülkenin füze potansiyelini tamamen yok etmek aynı şey değildir.

İran'ın sonraki hamleleri, bu potansiyel hakkındaki tartışmalara daha fazla netlik kazandırabilir.

Дональд ТрампЭронракета имкониятлариАҚШ-Эрон муносабатлари
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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