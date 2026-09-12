«Oy vermezseniz cehenneme gidersiniz!»: Trump destekçilerine şok edici bir talepte bulundu

·9·Dünya
«Oy vermezseniz cehenneme gidersiniz!»: Trump destekçilerine şok edici bir talepte bulundu

ABD siyasi sahnesinde seçim mücadelesinin en hararetli ve tartışmalı dönemine girildiği bir sırada, ülke lideri Donald Trump bir sonraki patlayıcı ve şaşırtıcı açıklamasıyla dünya medyasını sarstı. Teksas'ın Dallas şehrinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti'nin büyük kongresinde konuşan Trump, seçmenlerini oy kullanmaya çağırırken kimsenin beklemediği sert metaforlar ve dini ifadeler kullandı. Beyaz Saray lideri, vatandaşları aktif olmaya teşvik ederken, seçim günü ihmalkarlık yapıp sandık başına gitmezlerse onları doğrudan «cehennemin» beklediğini açıkça vurguladı. Trump'ın bu sansasyonel açıklaması, salondaki binlerce muhafazakar destekçiden coşkulu alkış alırken, siyasi analistler ve rakip kamp arasında büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Trump kürsüden tam olarak neler söyledi, bu korkutma retoriğinin arkasında nasıl bir siyasi strateji yatıyor ve neden Cumhuriyetçiler için her oy hayati önem taşıyor?

«Bunu istemiyorum, bu yüzden oy verin!»: Dallas'taki konuşmanın detayları

Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas'taki toplantısında Trump, her zamanki gibi kendine has duygusal ve doğrudan üslubuyla seçmenlere seslendi:

  • «Oy vermezseniz ne olacağını biliyor musunuz?»: Kürsüden salona hitap eden siyasetçi, seçime gitmemenin sonuçlarını beklenmedik bir şekilde tasvir etti;

  • «Cehenneme gidersiniz» uyarısı: «Eğer oy vermezseniz ne olacağını biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz», dedi Trump binlerce aktiviste hitaben;

  • Kişisel ricada bulunma ve kampanya çıkarı: Böyle bir kaderi istemediğini vurgulayan siyasetçi sözlerine şöyle devam etti: «Bunun olmasını istemiyorum, bu yüzden lütfen gidin ve bize oy verin», diyerek destekçilerini birlik olmaya çağırdı;

  • Seçmen kitlesinin patlayıcı tepkisi: Bu sert çağrı, Dallas'taki kongre katılımcıları tarafından güçlü alkışlar, sloganlar ve tezahüratlarla karşılandı.

Dini faktör ve siyasi seferberlik: Trump neden böyle bir yol izledi?

Siyasi uzmanlara göre, Trump'ın bu tür sıra dışı ifadeler kullanması tesadüf değil:

  • Muhafazakar ve dindar seçmen üzerindeki etki: Teksas ve genel olarak «İncil Kuşağı» (Bible Belt) bölgelerindeki Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı dindar ve Hristiyan değerlerine bağlı bir kesimdir;

  • Her oyun değeri: Seçimdeki rekabet arttıkça seçmenlerin sandığa gitme oranı (voter turnout) zaferi belirleyen ana faktör haline geliyor — bu nedenle siyasetçi tabanını maksimum düzeyde harekete geçirmeye çalışıyor;

  • Tehlikeyi abartma: Trump, muhalif güçlerin iktidarda kalmasının veya güçlenmesinin ülke için gerçek bir felaket olacağını, mecazi olarak «cehennem» kavramı üzerinden insanların zihnine kazıyor.

Beyaz Saray mücadelesinde sınırlar aşılıyor

ABD'deki modern siyasi kampanyalar, daha önce görülmemiş bir gerilim ve beklenmedik retoriklerle zenginleşiyor. Trump'ın siyasi rakipleri onu bu tür açıklamaları nedeniyle dini ve korkuyu siyasi bir silah olarak kullanmakla suçlayabilir. Ancak destekçileri için bu sadece keskin bir ifade değil, ülkenin geleceği için verilen mücadelede ciddi bir uyarı olarak kabul ediliyor.

Seçim günü yaklaştıkça adaylar arasındaki tartışmaların daha da sertleşeceği ve her çıkışın küresel gündemi belirleyeceği şüphesizdir.

Sizce, Donald Trump'ın «oy vermezseniz cehenneme gidersiniz» gibi şaşırtıcı ve sert çağrıları seçmenleri toplamada ne kadar etkili olacak? Böylesi bir dini-siyasi retorik ABD toplumundaki ayrışmayı daha da derinleştirmez mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu sıcak gelişmenin analizini tüm siyaset meraklılarıyla paylaşın!

Дональд ТрампРеспубликачилар партиясиДаллас конвенциясиСайловчиларни чақириқ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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