Kylian Mbappe "diktatör" memine tepki gösterdi

Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, kendisini askeri bir diktatör olarak gösteren popüler internet memine ilk kez tepki gösterdi. Fransız forvet, internette yayılan bu tür şakaların toplumda tarihi ve siyasi bilincin eksik olduğunu gösterdiğini belirterek, bu durumdan duyduğu endişeyi gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

L'Equipe gazetesinin haberine göre, son aylarda sosyal medyada 27 yaşındaki futbolcuyu tam askeri üniforma içinde tasvir eden ilginç ve tartışmalı görseller hızla yayıldı. Bu memler futbol kamuoyunun dikkatini çekerek geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Futbolcuya göre bu tür görseller kısmen komik görünse de aslında derin endişe verici yönler barındırıyor.

Bu memlerin kökeni farklı şekillerde yorumlanıyor. Bazı internet kullanıcıları bunu futbolcunun 2024 yılında isminin bir kebap dükkanındaki yemek isminde izinsiz kullanılması nedeniyle dava açmasıyla ilişkilendirirken, diğerleri bunu onun PSG'deki etkisi ve Real Madrid'deki konumuyla açıklıyor. Buna rağmen Mbappe, bu tür kıyaslamaları kesinlikle uygun bulmuyor.

Futbolcunun eleştirel görüşleri

Kylian Mbappe bu durumun iki yönlü olduğunu özellikle vurguladı. Ona göre, bazıları bunu sadece bir şaka olarak görse de, tarihte milyonlarca insanın kaderine zarar vermiş kişilerle kıyaslanmak hiç de komik değil.

"İnsanlar bunun hafif bir şaka olduğunu düşünüyor ancak bu, toplumda siyasi ve insani bilincin eksik olduğunu gösteriyor. Hayatım boyunca asla böyle iğrenç işler yapmadım" diyor forvet röportajında.

Takımdaki lakap ve kökeni

Ayrıca futbolcu, Fransa milli takımında kendisine takılan özel lakaba da değindi. Görünüşe göre milli takımdaki takım arkadaşı Ousmane Dembele, Kylian'ı eski Kongo devlet başkanı Mobutu Sese Seko'ya atıfta bulunarak "Mobutu" diye çağırmaya başladı.

Bilgi olarak, Mobutu Sese Seko 1965-1997 yılları arasında bu ülkeyi yönetmiş ve dönemi tarihte oldukça tartışmalı siyasi olaylarla dolu geçmiştir. Milli takımdaki bu şakalı lakap ve sosyal medyadaki memler, yıldız forvetin kamuoyu tartışmalarının merkezinde kalmasına neden oluyor.