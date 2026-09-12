Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro için ultra ince manyetik şarj cihazı

·8·Teknoloji
Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro için ultra ince manyetik şarj cihazı

Aksesuar pazarında lider konumda olan Momax, yeni manyetik taşınabilir şarj cihazı Q.Pass X'i tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihaz, gelecek yıllara yönelik Çin Ulusal standartlarına tam uyum sağlaması ve benzersiz teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni harici batarya 5000 mAh kapasiteye sahip olup 298 yuan fiyatla satışa sunuldu. Cihazın temel tasarım çözümlerinden biri, gelecekteki iPhone 18 Pro akıllı telefonunun özel kırmızı rengine uyumlu olmasıdır; bu da marka hayranları için özel bir estetik bütünlük sağlar.

Teknik özellikler ve kompakt tasarım

Cihazın kalınlığı sadece 8,3 milimetre, ağırlığı ise yaklaşık 125 gramdır. Bu kadar hafif ve ince bir gövdeye sahip olması, günlük kullanımda, özellikle akıllı telefonla birlikte taşınırken oldukça pratik olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefona sağlam bir şekilde tutunmasını sağlamak için gövde içine 18 adet güçlü N52 neodimyum-demir-bor mıknatısı yerleştirilmiştir. Bu, şarj işlemi sırasında bataryanın kaymasını veya bağlantının kopmasını önler.

Akıllı fonksiyonlar ve şarj imkanları

Gadget, USB-C portu ile donatılmış olup 20 W'a kadar kablolu şarjı ve 18 W giriş gücünü destekler. Ayrıca, maksimum 15 W gücünde kablosuz şarj özelliği de mevcuttur; iPhone cihazları için bu değer 7,5 W'tır.

Cihazın en gelişmiş özelliklerinden biri, özel Recharge Hub uygulamasına bağlanabilme imkanıdır. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde bataryanın kalan şarjı, sıcaklığı, şarj ve deşarj döngü sayısı, port gücü, voltaj ve akım gibi tüm önemli çalışma parametrelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilirler.

MomaxQ.Pass XPowerbankiPhone 18 ProTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple, iPhone Duo sızıntıları ve gizlilik hakkında açıklamalarda bulunduApple, iPhone Duo sızıntıları ve gizlilik hakkında açıklamalarda bulunduBugün, 11:55Japonya 2040 yılına kadar Ay yüzeyinde mikroçip fabrikası kurmayı hedefliyorJaponya 2040 yılına kadar Ay yüzeyinde mikroçip fabrikası kurmayı hedefliyorBugün, 11:24Samsung yeni reklamında başka bir Tim Cook kullandıSamsung yeni reklamında başka bir Tim Cook kullandıBugün, 05:51SpaceX, kullanıcı tepkilerinin ardından Starlink hız sınırlamasından vazgeçtiSpaceX, kullanıcı tepkilerinin ardından Starlink hız sınırlamasından vazgeçtiBugün, 05:29TrustPoint, GPS sistemine alternatif olarak 40 uydu siparişi verdiTrustPoint, GPS sistemine alternatif olarak 40 uydu siparişi verdiBugün, 04:24Çinli LLM yönlendiricisinden 6 TB veri sızdırıldı ve gizli anahtarlar bulunduÇinli LLM yönlendiricisinden 6 TB veri sızdırıldı ve gizli anahtarlar bulunduBugün, 00:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı