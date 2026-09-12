Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro için ultra ince manyetik şarj cihazı

Aksesuar pazarında lider konumda olan Momax, yeni manyetik taşınabilir şarj cihazı Q.Pass X'i tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihaz, gelecek yıllara yönelik Çin Ulusal standartlarına tam uyum sağlaması ve benzersiz teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni harici batarya 5000 mAh kapasiteye sahip olup 298 yuan fiyatla satışa sunuldu. Cihazın temel tasarım çözümlerinden biri, gelecekteki iPhone 18 Pro akıllı telefonunun özel kırmızı rengine uyumlu olmasıdır; bu da marka hayranları için özel bir estetik bütünlük sağlar.

Teknik özellikler ve kompakt tasarım

Cihazın kalınlığı sadece 8,3 milimetre, ağırlığı ise yaklaşık 125 gramdır. Bu kadar hafif ve ince bir gövdeye sahip olması, günlük kullanımda, özellikle akıllı telefonla birlikte taşınırken oldukça pratik olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefona sağlam bir şekilde tutunmasını sağlamak için gövde içine 18 adet güçlü N52 neodimyum-demir-bor mıknatısı yerleştirilmiştir. Bu, şarj işlemi sırasında bataryanın kaymasını veya bağlantının kopmasını önler.

Akıllı fonksiyonlar ve şarj imkanları

Gadget, USB-C portu ile donatılmış olup 20 W'a kadar kablolu şarjı ve 18 W giriş gücünü destekler. Ayrıca, maksimum 15 W gücünde kablosuz şarj özelliği de mevcuttur; iPhone cihazları için bu değer 7,5 W'tır.

Cihazın en gelişmiş özelliklerinden biri, özel Recharge Hub uygulamasına bağlanabilme imkanıdır. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde bataryanın kalan şarjı, sıcaklığı, şarj ve deşarj döngü sayısı, port gücü, voltaj ve akım gibi tüm önemli çalışma parametrelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilirler.