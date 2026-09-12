Lukaşenko, Belarus ordusu ve en küçük oğlu hakkında açıklama yaptı!

·3·Dünya
Lukaşenko, Belarus ordusu ve en küçük oğlu hakkında açıklama yaptı!

Doğu Avrupa'da askeri-siyasi gerilimin tırmandığı bir dönemde, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tüm bölgenin dikkatini çeken çarpıcı ve kararlı bir açıklama yaptı. Devlet başkanı, Belarus topraklarında savaşın patlak vermemesi ve barışı korumanın tek yolunun savaşa mükemmel şekilde hazırlanmak olduğunu açıkça belirtti. Bu stratejik hedef doğrultusunda, ülkenin tüm ordusunun kapsamlı bir muharebe hazırlığı denetiminden geçirilmesi, hatta seferberlik potansiyeli ve sisteminin bile tamamen gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. Başkan, bu askeri disiplin kurallarından kimsenin, hatta kendi ailesinin bile muaf olmadığını vurgulayarak, en küçük oğlu Nikolay Lukaşenko'nun silahlı kuvvetlerin en zorlu birliğinde görev yaptığını bir kez daha dile getirdi. Peki, Lukaşenko neden tüm orduyu ayağa kaldırıyor, seferberlik testi kimleri kapsıyor ve bu açıklamaların arkasında nasıl bir güvenlik sinyali yatıyor?

«Tüm ordu yeniden denetlenecek»: Lukaşenko'nun tavizsiz emri

Belarus lideri, silahlı kuvvetler sistemini tamamen denetimden geçirmenin zamanının geldiğini kesin bir dille vurguladı:

  • «Zamanı geldi»: Aleksandr Lukaşenko, «Orduyu yeniden gözden geçirmek lazım; bunun zamanı geldi. Tüm orduyu. Herkesi denetleyeceğiz» diyerek silahlı kuvvetlerdeki reform ve gözetim sürecinin yeni bir aşamasını duyurdu;

  • Seferberlik sistemi test edilecek: Denetimlerin sadece kışlalardaki düzenli birliklerle sınırlı kalmayıp, seferberlik kaynakları ve yedek güçler seviyesine kadar ulaşacağı kaydedildi;

  • Savunma kapasitesinin mutlak analizi: Her bir birliğin gerçek savaş koşullarına uyumu, silahların durumu ve acil durumlardaki tepkisi en küçük detayına kadar incelenecek.

Paradoks formülü: Savaşı önlemek için savaşa hazırlık

Lukaşenko, devlet güvenliği konusundaki temel felsefi ve siyasi duruşunu açıkladı:

  • «Barış için savaşa hazırlık»: Başkan, Belarus'un savaş istemediğini, ancak onu önlemenin ve her türlü saldırıyı püskürtmenin tek yolunun her zaman en yüksek savaş durumunda hazır beklemek olduğunu belirtti;

  • Bölgesel sinyal: Bu açıklama, komşu ülkeler ve NATO sınırları yakınında gerçekleşen askeri hareketlilikler fonunda önemli bir siyasi uyarı olarak kabul ediliyor;

  • Bir adım önde olmak: Askeri uzmanlara göre Minsk, dış tehditlere ve olası provokasyonlara karşı güçlerini önceden teyakkuza geçiriyor.

Ailevi örnek: Nikolay Lukaşenko en zorlu birlikte görevde

Devlet başkanının askeri disiplin konusundaki talepleri, kendi ailesini de doğrudan ilgilendiriyor:

  • Ayrıcalıksız görev: Başkan, küçük oğlu Nikolay Lukaşenko'nun şu anda askerlik görevini tam olarak yerine getirdiğini özellikle belirtti;

  • En zorlu birim: Lukaşenko'nun vurguladığına göre Nikolay, sıradan bir birlikte değil, en katı ve karmaşık fiziksel-muharebe gereksinimlerinin uygulandığı bir birlikte görev yapıyor;

  • Topluma sosyal sinyal: Başkan, kendi çocuğunu en zorlu askeri göreve dahil ederek, topluma savunma ve vatanseverlik konusunda hiçbir istisna olmayacağını göstermeye çalışıyor.

Aleksandr Lukaşenko'nun tüm orduyu acil denetimden geçirme talimatı, Minsk'in askeri senaryoları ciddiye aldığını ve ülke savunmasını mutlak öncelik haline getirdiğini açıkça gösteriyor.

Sizce «savaş olmaması için savaşa hazırlanmak» ilkesi, bugünkü tehlikeli jeopolitik durumda tek doğru yol mu, yoksa bölgedeki gerilimi daha da artırır mı? Lukaşenko'nun tüm orduyu seferberlik seviyesine kadar denetleme kararının arkasında nasıl bir gerçek tehlike yattığını düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası güvenliğe dair bu önemli analizi tüm siyaset meraklılarına ulaştırın!

Александр ЛукашенкоБеларусь армиясисафарбарлик текширувихавфсизлик стратегияси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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