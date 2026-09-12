Minnesota'da 5 yaşındaki çocuk drone yardımıyla kurtarıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk gölete düşüp boğulma tehlikesi geçirdiğinde, polis drone'u hayatının kurtarılmasına yardımcı oldu. CBS News bu haberi duyurdu.

Olay Saint Paul şehrinde meydana geldi. Çocuğun suda zor durumda olduğunu gören bir vatandaş hemen 911'i aradı. Polis memurları, özel bir yerleştirme istasyonunda tutulan drone'u devreye soktu.

Drone, polis memurlarından yaklaşık iki dakika önce olay yerine ulaşarak çocuğun tam konumu ve durumu hakkında bilgi verdi. Ardından memurlar suya girerek çocuğu güvenli bir şekilde çıkardı.

Polis bilgilerine göre, otizm teşhisi bulunan çocuk yakınlarının haberi olmadan evden çıkmıştı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan çocukta herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.