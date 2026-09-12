Dwarflab Draco: Derin uzay için yeni akıllı teleskop tanıtıldı

·10·Teknoloji
Dwarflab Draco: Derin uzay için yeni akıllı teleskop tanıtıldı

ixbt.com'un haberine göre, Dwarflab şirketi, profesyonel düzeyde astrofotografi için özelleşmiş Draco adlı yeni taşınabilir akıllı teleskobunu tanıttı. Kompakt boyutları ve gelişmiş teknik yetenekleri sayesinde bu cihaz, amatör astronomlar ve uzay meraklıları arasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

5,5 kilogram ağırlığındaki yeni teleskop, 90 milimetrelik diyafram ve otomatik takip sistemi ile donatılmıştır. Cihazın optik sistemi, katlanır f/3.8 şeması temelinde tasarlanmış olup 340 milimetrelik odak uzaklığına sahiptir. Ayrıca cihaz, yıldızların hareketini takip etmede yüksek hassasiyet sağlar.

Teknik yetenekler ve kamera özellikleri

Draco'nun ana kamerası, 1/1,3 inç boyutunda ve 50 megapiksel çözünürlüğünde bir sensörle donatılmıştır. Sönük galaksiler ve derin uzaydaki diğer nesnelerin çekimi sırasında 2×2 piksel birleştirme teknolojisi kullanılır. Bu, 12 megapiksellik kareler elde etmeyi sağlayarak ışık toplama kapasitesini artırır ve gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltır.

Cihazın temel özelliklerinden biri, yıldız hareketlerini telafi etmek için CMOS sensörünün yıldızları takip ederek fiziksel olarak dönmesidir. Ek bir rehber kamera ise gerçek zamanlı olarak yönlendirme hatalarını düzeltir. Güneş sistemindeki parlak nesneleri çekmek için tam 50 megapiksel çözünürlük kullanılır; ayrıca 23,3 milimetrelik odak uzaklığına sahip ek bir geniş açılı kamera da mevcuttur.

Versiyonlar ve fiyatlar

Cihaz iki farklı versiyonla piyasaya sürülüyor. Standart Edition versiyonu 1300 dolar olarak fiyatlandırılmış olup, dahili H+O filtresine ve Güneş çekimi için ND filtresine sahiptir (bu versiyonun stokları tükenmiştir). SHO Edition versiyonu ise 1500 dolar değerindedir ve kükürt, hidrojen ve oksijen verilerini toplamak için tasarlanmış S+O filtresi ile donatılmıştır.

Teleskop yönetimi özel bir mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilir. Uygulama; otomatik odaklama, plate solving, otomatik kare istifleme ve düzeltme işlevlerini içerir. Kullanıcılar, gelişmiş Pro Mode modunu kullanabilir ve verileri FITS ve TIFF formatlarında dışa aktarabilirler.

Cihazın 10 000 mAh kapasiteli dahili bataryası beş saate kadar kesintisiz çalışma sağlar; sensörün aktif soğutma sistemi ise termal gürültüyü azaltmaya yardımcı olur. Şu anda ön siparişler alınmakta olup ilk teslimatların üç ay içinde başlaması beklenmektedir.

TeleskopAstrofotografiUzayTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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