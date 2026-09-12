Kylian Mbappe: "Benden daha iyi bir oyuncu olmadı"

Fransa milli takımı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, takım bazında kupasız geçen sezona rağmen bu yılki Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini kesin bir dille ifade etti. France Football'a verdiği röportajda futbolcu, kişisel istatistiklerinin ve rekorlarının kendisini diğer rakiplerinden üstün kıldığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Geçtiğimiz sezon Kylian Mbappe için takım bazında şanssız geçti. Real Madrid formasıyla büyük kupaları kazanamayan forvet, milli takımda da başarısız oldu. Fransa, Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselse de, geleceğin şampiyonu İspanya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kişisel istatistikler ve rekorlar

Takım başarısızlıklarına rağmen Fransız forvet, Ballon d'Or'un takım kupalarının bir yansıması değil, bireysel bir ödül olduğunu hatırlattı. Ona göre, sezon boyunca sergilediği bireysel performans bu ödülü hak ettiğini kanıtlıyor.

Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol atıp La Liga'da 25 kez rakip fileleri havalandırarak Real Madrid'in hücum hattına liderlik etti. Ancak yılını belirleyen ana faktör, Dünya Kupası'ndaki rekorları oldu.

Turnuva boyunca gol sayısını 22'ye çıkaran forvet, Lionel Messi'nin rekorunu geride bırakarak Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu tarihi başarı, kendine olan güvenini daha da artırdı.

Futbolcunun iddiası

"Benden daha iyi bir oyuncu olmadı" diyerek kendine yüksek not verdi Kylian Mbappe. Ballon d'Or oylama sürecinde hiçbir zaman %100 oy birliğiyle kazanan olmadığını, bunun her zaman birilerinin farklı düşündüğü anlamına geldiğini vurguladı.

Forvetin ifadelerine göre, tüm büyük futbolcuların toplandığı dev turnuvalarda, özellikle dünyanın en önemli etkinliği olan Dünya Kupası'nda bu kadar çok gol atmak ve rekor kırmak haklılığını kanıtlıyor. Tatil boyunca insanların sadece bunu konuşması, onun seçimdeki yerini gösteriyor.