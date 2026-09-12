Kylian Mbappe: "Benden daha iyi bir oyuncu olmadı"

·6·Spor
Kylian Mbappe: "Benden daha iyi bir oyuncu olmadı"

Fransa milli takımı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, takım bazında kupasız geçen sezona rağmen bu yılki Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini kesin bir dille ifade etti. France Football'a verdiği röportajda futbolcu, kişisel istatistiklerinin ve rekorlarının kendisini diğer rakiplerinden üstün kıldığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Geçtiğimiz sezon Kylian Mbappe için takım bazında şanssız geçti. Real Madrid formasıyla büyük kupaları kazanamayan forvet, milli takımda da başarısız oldu. Fransa, Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselse de, geleceğin şampiyonu İspanya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kişisel istatistikler ve rekorlar

Takım başarısızlıklarına rağmen Fransız forvet, Ballon d'Or'un takım kupalarının bir yansıması değil, bireysel bir ödül olduğunu hatırlattı. Ona göre, sezon boyunca sergilediği bireysel performans bu ödülü hak ettiğini kanıtlıyor.

Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol atıp La Liga'da 25 kez rakip fileleri havalandırarak Real Madrid'in hücum hattına liderlik etti. Ancak yılını belirleyen ana faktör, Dünya Kupası'ndaki rekorları oldu.

Turnuva boyunca gol sayısını 22'ye çıkaran forvet, Lionel Messi'nin rekorunu geride bırakarak Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu tarihi başarı, kendine olan güvenini daha da artırdı.

Futbolcunun iddiası

"Benden daha iyi bir oyuncu olmadı" diyerek kendine yüksek not verdi Kylian Mbappe. Ballon d'Or oylama sürecinde hiçbir zaman %100 oy birliğiyle kazanan olmadığını, bunun her zaman birilerinin farklı düşündüğü anlamına geldiğini vurguladı.

Forvetin ifadelerine göre, tüm büyük futbolcuların toplandığı dev turnuvalarda, özellikle dünyanın en önemli etkinliği olan Dünya Kupası'nda bu kadar çok gol atmak ve rekor kırmak haklılığını kanıtlıyor. Tatil boyunca insanların sadece bunu konuşması, onun seçimdeki yerini gösteriyor.

Kylian MbappeBallon d'OrReal MadridFransaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

José Mourinho, yıldızları Vinícius ve Mbappé'yi savunduJosé Mourinho, yıldızları Vinícius ve Mbappé'yi savunduBugün, 12:15Franco Mastantuono, Lionel Messi'nin rekorunu kırdıFranco Mastantuono, Lionel Messi'nin rekorunu kırdıBugün, 11:51Kylian Mbappe "diktatör" memine tepki gösterdiKylian Mbappe "diktatör" memine tepki gösterdiBugün, 11:33Xabi Alonso, Joao Pedro'yu Erling Haaland seviyesine koyduXabi Alonso, Joao Pedro'yu Erling Haaland seviyesine koyduBugün, 10:52Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?Bugün, 06:46«Artık sessizlik yok!»: Barcelona, Ballon d'Or için tercihini açıkladı«Artık sessizlik yok!»: Barcelona, Ballon d'Or için tercihini açıkladıBugün, 06:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti