Rocket Lab, NASA'nın 700 milyon dolarlık Mars sözleşmesinden memnun değil

Havacılık ve uzay endüstrisinde rekabet kızışıyor: ixbt.com'un haberine göre, Rocket Lab, NASA tarafından Blue Origin'e verilen 700 milyon dolarlık büyük sözleşme nedeniyle ABD Sayıştay'ına (GAO) resmi itirazda bulundu. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep eden dava, gelecekteki uzay iletişim sistemlerinin kaderini etkileyebileceği için önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yılın eylül ayı başında NASA, Mars Telecommunications Network (MTN) projesinin geliştirilmesi, fırlatılması ve müteakip işletimi için Blue Origin şirketini seçmişti. Proje kapsamında, Kızıl Gezegen çevresinde çalışacak ve Dünya ile iletişimi sağlayacak yeni bir yörünge rölesinin inşa edilmesi öngörülüyor.

Ancak Rocket Lab yönetimi, seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığından şüpheleniyor. Şirketin açıklamasına göre, ajans Kongre tarafından belirlenen kabul kriterlerinin dışına çıkmış olabilir. Ayrıca NASA'nın, tekliflerini teknik olarak değerlendirirken hatalar yaptığı ve projeye karşı haksız yere katı bir tutum sergilediği vurgulanıyor.

Mars'taki iletişim altyapısını yenileme ihtiyacı

Günümüzde Mars'taki Amerikan bilimsel görevlerini destekleyen iletişim altyapısı eskimeye başladı. Yirmi yıldan uzun süredir bu görevi, 2001 yılında fırlatılan Mars Odyssey ve 2005'ten beri faaliyet gösteren Mars Reconnaissance Orbiter yerine getiriyor.

ABD Kongresi, bu eskiyen ağın yerini alacak yeni röleyi oluşturmak için 2025 yılının Temmuz ayında 700 milyon dolarlık fon ayırmıştı. 2026 baharında ise NASA özel şirketlerden teklifler almış, Blue Origin ve Rocket Lab ana adaylar olarak görülmüştü.

İmzalanan sözleşme şartlarına göre, Blue Origin hazır cihazı 31 Aralık 2028'den geç olmamak üzere NASA'ya teslim etmek zorunda. MTN ağının 2030 yılına kadar Mars yörüngesinde çalışmaya başlaması ve gelecekteki uzay keşifleri için istikrarlı bir iletişim sağlaması bekleniyor.

Benzer geçmiş durumlar ve atılacak adımlar

İlginç bir şekilde, birkaç yıl önce benzer bir durumda Blue Origin temsilcileri bulunuyordu. 2021 yılında Jeff Bezos'un şirketi, Artemis Ay programı kapsamındaki ilk insanlı iniş aracını geliştirme ihalesini SpaceX kazanınca GAO aracılığıyla itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu. Açık itirazlar reddedilse de, daha sonra NASA, Blue Origin ile Ay aracı konusunda ayrı bir sözleşme imzalamıştı.

Şu anda aynı yolu izleyen Rocket Lab de haklılığını kanıtlamaya çalışıyor. Mars rölesi için yapılan 700 milyon dolarlık sözleşme şimdilik Blue Origin'de kalmaya devam ediyor, ancak nihai kaderi ABD Sayıştay'ının vereceği resmi karara bağlı olacak.