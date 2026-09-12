Rocket Lab, NASA'nın 700 milyon dolarlık Mars sözleşmesinden memnun değil

·28·Teknoloji
Rocket Lab, NASA'nın 700 milyon dolarlık Mars sözleşmesinden memnun değil

Havacılık ve uzay endüstrisinde rekabet kızışıyor: ixbt.com'un haberine göre, Rocket Lab, NASA tarafından Blue Origin'e verilen 700 milyon dolarlık büyük sözleşme nedeniyle ABD Sayıştay'ına (GAO) resmi itirazda bulundu. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep eden dava, gelecekteki uzay iletişim sistemlerinin kaderini etkileyebileceği için önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yılın eylül ayı başında NASA, Mars Telecommunications Network (MTN) projesinin geliştirilmesi, fırlatılması ve müteakip işletimi için Blue Origin şirketini seçmişti. Proje kapsamında, Kızıl Gezegen çevresinde çalışacak ve Dünya ile iletişimi sağlayacak yeni bir yörünge rölesinin inşa edilmesi öngörülüyor.

Ancak Rocket Lab yönetimi, seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığından şüpheleniyor. Şirketin açıklamasına göre, ajans Kongre tarafından belirlenen kabul kriterlerinin dışına çıkmış olabilir. Ayrıca NASA'nın, tekliflerini teknik olarak değerlendirirken hatalar yaptığı ve projeye karşı haksız yere katı bir tutum sergilediği vurgulanıyor.

Mars'taki iletişim altyapısını yenileme ihtiyacı

Günümüzde Mars'taki Amerikan bilimsel görevlerini destekleyen iletişim altyapısı eskimeye başladı. Yirmi yıldan uzun süredir bu görevi, 2001 yılında fırlatılan Mars Odyssey ve 2005'ten beri faaliyet gösteren Mars Reconnaissance Orbiter yerine getiriyor.

ABD Kongresi, bu eskiyen ağın yerini alacak yeni röleyi oluşturmak için 2025 yılının Temmuz ayında 700 milyon dolarlık fon ayırmıştı. 2026 baharında ise NASA özel şirketlerden teklifler almış, Blue Origin ve Rocket Lab ana adaylar olarak görülmüştü.

İmzalanan sözleşme şartlarına göre, Blue Origin hazır cihazı 31 Aralık 2028'den geç olmamak üzere NASA'ya teslim etmek zorunda. MTN ağının 2030 yılına kadar Mars yörüngesinde çalışmaya başlaması ve gelecekteki uzay keşifleri için istikrarlı bir iletişim sağlaması bekleniyor.

Benzer geçmiş durumlar ve atılacak adımlar

İlginç bir şekilde, birkaç yıl önce benzer bir durumda Blue Origin temsilcileri bulunuyordu. 2021 yılında Jeff Bezos'un şirketi, Artemis Ay programı kapsamındaki ilk insanlı iniş aracını geliştirme ihalesini SpaceX kazanınca GAO aracılığıyla itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu. Açık itirazlar reddedilse de, daha sonra NASA, Blue Origin ile Ay aracı konusunda ayrı bir sözleşme imzalamıştı.

Şu anda aynı yolu izleyen Rocket Lab de haklılığını kanıtlamaya çalışıyor. Mars rölesi için yapılan 700 milyon dolarlık sözleşme şimdilik Blue Origin'de kalmaya devam ediyor, ancak nihai kaderi ABD Sayıştay'ının vereceği resmi karara bağlı olacak.

Rocket LabBlue OriginNASAMarsUzay
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SMIC, yarı iletken pazarında Samsung'a yaklaştıSMIC, yarı iletken pazarında Samsung'a yaklaştıBugün, 15:29Özbekistan'da Ulusal Veri Platformu hayata geçiriliyorÖzbekistan'da Ulusal Veri Platformu hayata geçiriliyorBugün, 15:00Samsung Galaxy A08 satışa sunuldu: 6000 mAh batarya ve 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 satışa sunuldu: 6000 mAh batarya ve 50 MP kameraBugün, 14:59Dwarflab Draco: Derin uzay için yeni akıllı teleskop tanıtıldıDwarflab Draco: Derin uzay için yeni akıllı teleskop tanıtıldıBugün, 14:30Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu satışa sunulduHuawei Mate XT 2 akıllı telefonu satışa sunulduBugün, 13:26Nubia yapay zeka odaklı NaviX Ultra akıllı telefonunu tanıttıNubia yapay zeka odaklı NaviX Ultra akıllı telefonunu tanıttıBugün, 12:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Yapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyor
Yapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyor