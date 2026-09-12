Kylian Mbappe, Jose Mourinho'nun zekasına hayran kaldığını açıkladı

·5·Spor
Kylian Mbappe, Jose Mourinho'nun zekasına hayran kaldığını açıkladı

Fransız forvet Kylian Mbappe, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho ile çalışmaya dair ilk izlenimlerini paylaştı. Mbappe'ye göre, Portekizli teknik adamın keskin zekası ve taktiksel dehası, takıma yeni katılan yıldız oyuncu üzerinde büyük bir etki bıraktı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com ve MaxiFoot kaynaklarına göre, yaz transfer döneminde İspanyol devine katılan 27 yaşındaki futbolcu, sezona oldukça verimli bir başlangıç yaptı. La Liga'daki ilk dört maçında dört gol atmayı başardı.

Sahadaki net yönlendirme ve taktiksel liderlik

Kısa süredir birlikte çalıştığı Jose Mourinho'nun oyun felsefesinin ne kadar mükemmel olduğunu vurgulayan Kylian Mbappe, teknik direktörün net talimatlarının ve planlarının takımın başarısındaki temel faktör olduğunu belirtti.

“Nasıl bir teknik direktör mü? Çok zeki! Bu insanın entelektüel birikimine hayran kaldım”, ifadelerini kullanan Kylian Mbappe'nin sözlerine MaxiFoot yer verdi. Yıldız oyuncu, dünyaca ünlü teknik adamın bu özelliklerinin tesadüf olmadığını da ekledi.

Sezona parlak başlangıç ve Şampiyonlar Ligi zaferi

Fransız futbolcuya göre, her oyuncunun sahada ne yapması gerektiğini ve nereye gittiğini tam olarak anlaması çok önemli. Jose Mourinho, tam da bu güveni ve net yönlendirmeyi sağlayabiliyor.

Mevcut istatistikler bu iş birliğinin ne kadar verimli olduğunu kanıtlıyor. La Liga'da 4 maçta 4 gol atan Mbappe, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanan maçta da skora katkı sağlayarak Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetinde kilit rol oynadı.

Kylian MbappeJose MourinhoReal MadridLa LigaŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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