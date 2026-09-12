BRICS-2026: Yeni Delhi'deki muazzam «Bharat Mandapam» merkezinde küresel zirve başladı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 18. BRICS zirvesi en yoğun aşamasına girdi. Dünyanın önde gelen ve ortak devletlerinin liderlerini, uluslararası kuruluşları ve medya temsilcilerini bir araya getiren ana etkinlikler, şehir merkezinde 123 dönümlük bir alana yayılan muazzam ve en modern kompleks olan «Bharat Mandapam» uluslararası kongre merkezinde gerçekleştiriliyor.

Bu yılki zirve, «Dayanıklı Temeller, İnovasyon, İş Birliği ve Sürdürülebilir Kalkınma» (Building Resilient Foundations, Innovation, Cooperation and Sustainable Development) ana teması altında düzenlendi.

Küresel ekonomik gündem ve gelişmekte olan ülkelerin sesi

Hindistan'ın dördüncü kez başkanlığında düzenlenen bu zirvenin gündeminde küresel ekonomik istikrar, ulusal para birimleriyle karşılıklı hesaplaşmaların genişletilmesi, lojistik zincirlerinin güçlendirilmesi ve Yeni Kalkınma Bankası (NDB) aracılığıyla altyapı projelerinin finanse edilmesi gibi stratejik konular yer alıyor.

Konferansta, gelişmekte olan ülkelerin ve yeni ortak devletlerin uluslararası ticaret ve finansal sistemdeki rolünün artırılması, teknolojik ve endüstriyel iş birliğinin yeni bir seviyeye taşınması temel öncelik olarak belirlendi.

Özbekistan'ın çıkarları: Ekonomik diplomasi ve kültürel katılım

Küresel diyalog platformunda Özbekistan'ın katılımı da kendine has pratik bir önem taşıyor:

Kültürel ve zanaatkarlık diplomasisi: Zirve kapsamında Delhi'deki Ulusal Zanaatkarlık Müzesi'nde düzenlenen «BRICS Bazaar» uluslararası sergisinde, Özbek milli çömlekçilik, tekstil ve resim okulları özel bir stantla yer alıyor. Bu, ülkemizin turizm ve milli markasının küresel ölçekte tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor.

Ticaret ve lojistik ilişkileri: Hindistan ve diğer BRICS katılımcılarıyla ticaret hacminin artırılması, ulaşım koridorlarının çeşitlendirilmesi ve yüksek teknoloji yatırımlarının çekilmesi Özbekistan'ın dış ekonomi politikasında öncelikli kabul edilmektedir.

Şu anda Yeni Delhi'de zirve kapsamındaki tartışmalar, genel oturumlar ve medya turu etkinlikleri devam ediyor.

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