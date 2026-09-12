SMIC, yarı iletken pazarında Samsung'a yaklaştı

·16·Teknoloji
SMIC, yarı iletken pazarında Samsung'a yaklaştı

Küresel yarı iletken pazarında lider konumdaki şirketler arasındaki rekabet giderek kızışıyor. ixbt.com kaynağının haberine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde Çinli büyük üretici SMIC, mantıksal işlemci çiplerinin üretiminde pazardaki en yüksek gelir artışını kaydederek rekabeti keskinleştirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rapor döneminde SMIC şirketinin toplam geliri 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu gösterge, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20'lik bir artışa işaret ediyor. Söz konusu analizde sadece mantıksal işlemci çipleri dikkate alınmış olup, bellek çipi üretim verileri dahil edilmemiştir.

Pazardaki güç dengesi ve Samsung'un sonuçları

Günümüzde SMIC, dünyanın üçüncü büyük çip üreticisi konumundadır. En dikkat çekici husus ise, Çinli üreticinin Güney Koreli dev Samsung'un gerisinde kaldığı farkın oldukça azalmış olmasıdır.

Habere göre, Samsung ikinci çeyrekte gelirini sadece yüzde 1,8 artırarak 3,26 milyar dolara ulaştırdı. İlginç olan, bu büyüme oranının dünyanın en büyük on çip üreticisi arasında en düşük sonuç olmasıdır. Sonuç olarak, SMIC ve Samsung arasındaki fark daralmakta ve pazar payı dağılımında önemli değişiklikler yaşanmaktadır.

TSMC – pazarın mutlak hakimi

Pazardaki genel duruma bakıldığında, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hala tartışmasız üstünlüğünü korumaktadır. Endüstrinin ana direği kabul edilen TSMC ile rekabet etmek, diğer oyuncular için şimdilik oldukça zor görünmektedir.

Verilere göre, TSMC'nin geliri ikinci çeyrekte yüzde 12,1 artarak 40,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bu alandaki diğer tüm lider şirketlerin toplam gelirinden bile birkaç kat daha fazladır.

Şu anda TSMC, küresel yarı iletken pazarının yüzde 72,5'lik payını kontrol etmektedir. Endüstri analistlerine göre, SMIC gibi şirketlerin hızla büyümesi ve gelirlerini artırması, gelecekte küresel teknoloji pazarındaki mevcut dengeyi etkileyebilir.

SMICSamsungTSMCTeknolojiYarı İletkenler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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