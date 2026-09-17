GeForce RTX 50 Laptop ekran kartalarının performansını artırmanın yolu bulundu

·13·Teknoloji
GeForce RTX 50 Laptop ekran kartalarının performansını artırmanın yolu bulundu

ixbt.com'un haberine göre, dizüstü bilgisayarlardaki GeForce RTX 50 Laptop grafik kartlarının kapasitesini önemli ölçüde genişletme imkanı ortaya çıktı. Geliştirici LevinAi-arch tarafından oluşturulan yeni NvpwrControl aracı, mobil 3D kartların güç sınırlarını yukarı çekmeye yardımcı oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu proje ilk olarak RTX 5070 Ti Laptop ekran kartı ile donatılmış Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 dizüstü bilgisayarında test edildi. Bu grafik çipi varsayılan olarak 115 W güç sınırına sahip olup, Dynamic Boost teknolojisi sayesinde buna 25 W daha eklenebiliyordu.

Ancak yeni yazılım sayesinde yazar, bu değeri tam 180 W'a, yani neredeyse yüzde 30 oranında artırmayı başardı. Bu tür değişiklikler, mobil cihazlar için oyunlarda ve kaynak yoğun programlarda önemli bir hız artışı sağlayabilir.

Diğer amiral gemisi modeller için de imkanlar mevcut

Deneysel olarak RTX 5080 Laptop ve RTX 5090 Laptop modellerine de destek verilmesi planlanıyor. Bu yüksek performanslı grafik kartları için güç sınırını 225 W'a kadar yükseltmenin yolu bulundu.

Henüz kapsamlı test sonuçları yayınlanmamış olsa da, güç değerleri başlangıçta ciddi şekilde kısıtlanmış olan bu kartlar için böyle bir artışın, performansta önemli bir büyümeye yol açacağını tahmin etmek zor değil.

Buna rağmen uzmanlar kullanıcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Söz konusu dizüstü bilgisayarlar olduğu için, cihazın soğutma sisteminin ve güç kaynağının bu tür yüksek yükleri kaldıramama riski olduğunu unutmamak gerekir.

GeForce RTXEkran KartıDizüstü BilgisayarPerformansTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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