Ay yüzeyinde devasa bir krater oluştu

·4·Teknoloji
Ay yüzeyinde devasa bir krater oluştu

NASA uzmanları, Ay'da son yıllarda Güneş sistemi içindeki en büyük yeni kraterin oluştuğunu tespit etti. Yaklaşık 222 metre çapındaki bu devasa çukur, 2024 baharında altı katlı bir bina büyüklüğündeki büyük bir gök cisminin çarpması sonucu meydana geldi. «McGetchin» adı verilen bu nesne, gezegenimizin doğal uydusunun bilimsel araştırmaları tarihindeki önemli bulgulardan biri haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, çarpışma anını kimse doğrudan gözlemlemedi. Yeni anomali, geçtiğimiz yılın Ekim ayında, 17 yılı aşkın süredir Ay'da araştırmalar yürüten Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracının görüntüleri sayesinde tesadüfen bulundu. Görüntü işleme uzmanı Robert Wagner, rutin veri kalitesi kontrolleri sırasında küresel harita üzerinde siyah halkalı, alışılmadık parlak bir leke fark etti.

Çarpışma zamanı ve ölçeği

Farklı yıllarda çekilen görüntülerin karşılaştırılması sonucunda bilim insanları, felaketin 11 Nisan ile 22 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştiğini belirledi. Büyük gök cismi, Ay'ın görünen yüzünün doğu kısmına çarptı. Oluşan «McGetchin» kraterinin derinliği yaklaşık 43 metreye ulaşıyor. Söz konusu nesne, ünlü Ay araştırmacısı Tom McGetchin'in onuruna isimlendirildi.

Uzmanların tahminlerine göre, bu ölçekteki çarpışmalar Ay'da yüz yılda bir veya daha nadir gerçekleşiyor. Ay yüzeyinin yüksek derecede savunmasız olmasının temel nedeni, pratik olarak bir atmosferinin bulunmamasıdır. Dünya'da küçük gök cisimleri atmosfer katmanına girdiğinde yavaşlar, parçalanır ve genellikle yanar. Ay'da ise yüzeye ulaşmalarını engelleyecek neredeyse hiçbir şey yoktur.

Bilimsel önemi ve gelecekteki görevler

LRO aracı göreve başladığından bu yana araştırmacılar, en az bin yeni çarpma krateri ve gök cisimlerinin düşmesiyle ilgili diğer değişiklikleri tespit etti. Ancak «McGetchin», boyutlarıyla bunların çoğundan önemli ölçüde daha büyük. LRO aracına monte edilen Diviner termal cihazı sayesinde bilim insanları ek veriler elde etti ve krater çevresinde 6,4 kilometre çapında devasa bir alan keşfetti.

Bu bölgenin geceleyin çevresine göre yaklaşık 9 derece daha soğuk olduğu anlaşıldı. Güçlü darbe Ay regolitini önemli bir mesafede gevşettiği için, gevşek toprak gündüz toplanan ısıyı daha kötü tutuyor ve güneş battıktan sonra daha hızlı soğuyor. Bu tür keşifler, gelecekteki Ay görevleri için, özellikle rover tekerleklerinin toprakla tutunma etkileşimi açısından pratik öneme sahip olabilir.

AyUzayNASAAstronomiKrater
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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