Dünyadaki milyarlarca Android cihaz güvenlik güncellemelerinden mahrum kaldı

Dünya genelinde aktif olarak kullanılan Android cihazların neredeyse yarısı, Google'ın düzenli güvenlik yamalarını almayan işletim sistemi sürümlerinde çalışıyor. Cybernews analizlerine göre, potansiyel olarak 1,5 milyardan fazla akıllı telefon ve diğer cihaz söz konusu olup, bu durum dijital güvenlik konusunda ciddi endişeleri beraberinde getiriyor. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

StatCounter ajansının Ağustos 2026 verilerine göre, Android 14 ve üzeri sürümler pazardaki tüm aktif cihazların yaklaşık yüzde 56,7'sini oluşturuyor. Bununla birlikte, Android 13 sistemi yüzde 14,75, Android 12 yüzde 10,07, Android 11 yüzde 8,31 paya sahipken, geri kalan kısım ise daha eski sürümlere ait.

Küresel ölçek ve eskime süreci

1,5 milyar cihaz hakkındaki tahmin, dünya genelinde 3,9 milyar aktif Android cihaz bulunduğu yönündeki üçüncü taraf verilerine dayanmaktadır. Google'ın kendi en muhafazakâr verisi olan 3 milyardan fazla aktif cihaz olduğu dikkate alınsa bile, eski sürümlerdeki akıllı telefonların sayısı 1,3 milyara ulaşabilir.

2026 baharında Android 13, pratikte ana sistem güncelleme döngüsünden çıktı. Nisan ayından itibaren Google sadece Android 14, 15 ve 16 için düzenli düzeltmeler yayınlıyordu, Eylül ayına gelindiğinde ise bu listeye Android 17 de eklendi. Sonuç olarak, milyonlarca kullanıcının cihazı resmi destek kapsamının dışında kalıyor.

Güvenlik açıkları ve koruma seviyeleri

Elbette, Android 13 veya daha eski sürümlere sahip akıllı telefonlar anında bozulmaz veya hemen tehlikeli hale gelmez. Ancak sorun kademeli olarak birikir: Yeni güvenlik açıkları keşfedildikçe, bunların bazıları artık işletim sistemi düzeyinde giderilmez ve bu durum güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atabilir.

Güncel Android güvenlik bültenlerinde, belirli koşullar altında yetki yükseltmeye veya uzaktan kod yürütmeye olanak tanıyan kritik güvenlik açıkları düzenli olarak tespit edilmektedir. Bu tür saldırıların bazıları kullanıcının aktif bir eylemini bile gerektirmeyebilir. Buna rağmen, eski akıllı telefonlar tamamen savunmasız kalmaz.

Ek koruma mekanizmaları

Project Mainline aracılığıyla Google, Google Play hizmetleri üzerinden ağ, multimedya ve kriptografik bileşenler gibi bazı sistem parçalarını güncel tutma imkanına sahiptir. Ancak bu mekanizma, tam kapsamlı güvenlik yamalarının yerini tutamaz ve işletim sistemi çekirdeği, sürücüler ve üretici yazılımındaki açıkları gideremez.

Ayrıca Google Play Protect, uygulamaları tarayarak bazı kötü amaçlı yazılımları tespit etmeye yardımcı olur, ancak o da işletim sisteminin kendi içindeki sistemsel açıkları düzeltemez. Bu nedenle uzmanlar, güvenliği sağlamak için cihaz yazılımını zamanında güncellemenin önemini vurguluyorlar.