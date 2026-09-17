Flick öfkeli mi? Teknik direktör 9 gollü heyecan fırtınasının ardından kimleri eleştirdi?

·9·Spor
Flick öfkeli mi? Teknik direktör 9 gollü heyecan fırtınasının ardından kimleri eleştirdi?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, gerçek bir gol yağmuruyla Racing'i 7-2 mağlup etti. Skor tabelasındaki fantastik sonuç Katalanların mutlak üstünlüğünü gösterse de, son düdüğün ardından Hans-Dieter Flick'in morali beklendiği kadar yüksek değildi. Teknik direktör, DAZN yayınında takımdaki ciddi hatalar ve as kaleci sorunu hakkında konuşarak herkesi şaşırttı. Peki, böyle bir galibiyetten sonra Alman çalıştırıcıyı endişelendiren şey ne?

9 gollü şov ve Flick'in talepkarlığı

Blaugrana hücumda korkutucu bir oyun sergileyerek rakip kaleyi yedi kez havalandırdı. Ancak açık ve riskli futbol Flick'in gözünden kaçmadı:

  • «Daha iyi oynamak zorundayız»: Teknik direktör sonuca aldanmayarak hatalara dikkat çekti;

  • Konsantrasyon kaybı: Flick, her pas alışverişinde ve her pozisyonda maksimum konsantrasyonun şart olduğunu vurguladı;

  • Hücum futbolunun cazibesi: Tüm eksikliklere rağmen uzman, takımın izlemesi keyifli ve parlak oyununu özellikle takdir etti.

Szczesny'nin hatası ve Garcia'nın beklenmedik sorunu

«Ancak en önemlisi, her zaman, her pozisyonda ve her pasta dikkati kaybetmemek. Hata yapmak normaldir. Szczesny'nin hatası beni endişelendirmiyor çünkü bu futbol ve üzerinde çalışılabilir. Joan Garcia'da bazı sorunlar ortaya çıktı. Şimdi beklememiz ve hafta sonu sahaya çıkmaya hazır olmasını ummamız gerekiyor» dedi Flick.

Flick, Szczesny'nin maçtaki bariz hatasına karşı sakin bir yaklaşım sergilese de, Joan Garcia'nın sakatlığı ve sağlık durumundaki belirsizlik Barcelona'nıngelecek maçları öncesinde ciddi bir bilmece yaratıyor.

Teknik direktörün açıklamasının önemli noktaları

Yön

Hans-Dieter Flick'in özeti

Gelecek risk veya plan

Genel oyun

«Takımın oyunu hoşuma gidiyor, izlemesi keyifli»

Her pozisyonda dikkat kaybı yaşanmaması gerekiyor

Szczesny'nin durumu

Hatası endişelendirmiyor, çalışma süreci

Antrenmanlarda hatalar üzerinde özel olarak çalışılacak

Joan Garcia

Bazı sorunlar ortaya çıktı

Hafta sonundaki maçta sahada olması şüpheli

Sizce Barcelona 7 gol atsa da 2 gol yemiş olması ve kalecilerin istikrarsızlığı Şampiyonlar Ligi'nde pahalıya patlamaz mı? Flick'in talepkarlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtin ve Barça'nın tüm taraftarlarına bu sıcak röportajı Telegram üzerinden gönderin!

BarcelonaHans-Dieter FlickRacingLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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