Beckham, Messi'yi 9. Altın Top için ana aday olarak gösterdi

·3·Spor
Beckham, Messi'yi 9. Altın Top için ana aday olarak gösterdi

Lionel Messi'nin 2026 Altın Top (Ballon d'Or) şansına dair tartışmalar devam ediyor. Inter Miamisahibi David Beckham, Arjantinli yıldızın bu yıl kariyerindeki dokuzuncu Altın Topödülünü kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Beckham'ın bu görüşü, Messi'nin yeni bir bireysel ödül mücadelesinin gündeme geldiği bir dönemde dile getirildi.

1. Messi, Cruz Azul karşısında yine belirleyici oldu

Inter MiamiCampeones Cup mücadelesinde Meksika kulübü Cruz Azul'u 2:0 skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Messi:

  • ilk golü attı;

  • ikinci golün asistini yaptı;

  • takımının galibiyetine doğrudan katkı sağladı.

Böylece Arjantinli futbolcu, Inter Miami'nin kritik maçlarındaki etkisini bir kez daha kanıtladı.

2. Beckham: "Messi Altın Top'u kazanmalı"

Maçın ardından David Beckham, Messi'nin Altın Top adaylığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"Messi Altın Top'u kazanmalı. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuydu ve geçen yılı da harika geçirdi."

Beckham, özellikle Messi'nin üst düzey futbol oynamaya devam etmesine vurgu yaptı.

Messi'nin yaşına rağmen bu seviyede oynamasının özel bir durum olduğunu belirtti.

3. Beckham, Messi'nin yaşına özel bir parantez açtı

David Beckham, görüşünü Messi'nin 39 yaşında bile yüksek seviyede performans göstermesine dayandırdı.

"39 yaşında Dünya Kupası'nda onun gibi oynamak... Başka kimse bunu yapamazdı."

Bu değerlendirme, Beckham'ın Messi'nin uzun yıllardır koruduğu yüksek sportif seviyeye olan hayranlığını yansıtıyor.

4. Messi için 9. Altın Top ihtimali

Messi 2026 ödülünü kazanırsa, bu onun kariyerindeki dokuzuncu Altın Top olacak.

Arjantinli oyuncu, bu ödülü kariyeri boyunca en çok kazanan futbolcu unvanına sahip.

Bu nedenle yeni bir ödül için verdiği mücadele futbol dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

5. Kazanan ne zaman belli olacak?

2026 Altın Top ödül töreninin 26 Ekim'de Londra'da yapılması planlanıyor.

O tarihe kadar Messi'nin adaylığı etrafındaki tartışmalar sürecek. Beckham ise tercihini şimdiden açıkça belirtti.

Ancak nihai kararı Beckham değil, Altın Top oylama sonuçları belirleyecek.

Sonuç

Messi'nin 2026 Altın Top mücadelesi daha da ilginç bir hal alıyor. Cruz Azul maçındaki gol ve asistin ardından David Beckham, Arjantinli yıldızın yeni bir ödülü hak ettiğini açıkça ifade etti.

Şimdi futbolseverler için asıl soru şu: Messi kariyerindeki 9. Altın Top'u kazanacak mı?

Cevap 26 Ekim'de Londra'da belli olacak.

Lionel MessiDavid BeckhamInter MiamiBallon d'Or 2026Futbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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