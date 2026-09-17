Ay yüzeyinde devasa yeni bir krater bulundu, sadece iki yıl önce oluştu

ABD'nin Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracı tarafından çekilen görüntülerin analizi sonucunda, Ay yüzeyinde son yıllarda kaydedilen en büyük çarpma krateri tespit edildi. Science Advances dergisine göre, 222 metre çapındaki bu devasa yapı, Güneş sisteminde bulunan en büyük modern çarpma kraterlerinden biri olup yaşı sadece iki yıla yakındır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, 2025 sonbaharında LRO aracının geniş açılı kamerasıyla çekilen yeni ve eski görüntüleri karşılaştırdılar. Sonuç olarak, Ay'ın daha önce boş olan bölgesinde büyük bir değişiklik meydana geldiği ve yeni bir nesnenin oluştuğu anlaşıldı. Araştırmacılar, ilk verileri netleştirmek için dar açılı kameradan alınan ek kareleri de kullandılar.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, bu devasa krater 2024 baharında oluştu. Bu ölçekteki kozmik olaylar, Dünya'daki mevcut hesaplamalara göre ortalama her 132 yılda bir gerçekleşmektedir. Bu durum, bulgunun ne kadar nadir ve bilimsel açıdan önemli olduğunu göstermektedir.

Proje kapsamında yürütülen bilimsel analizler

Araştırmacılar, yeni kraterin oluşumunun çevredeki bölgenin jeolojisini nasıl etkilediğini incelemek amacıyla özel gözlemler gerçekleştirdiler. Elde edilen veriler ışığında bilim insanları, çarpma kraterlerinin oluşum sürecini açıklayan modern bilimsel modelleri güncellemeyi başardılar.

Ay yüzeyi sürekli olarak çeşitli kozmik nesnelerin ve meteoritlerin etkisine maruz kalmaktadır. Modern bilimsel tahminlere göre, Dünya'nın doğal uydusu Ay'da boyutu 1 kilometre ile 20 kilometre arasında değişen yaklaşık 5 bin büyük krater bulunmaktadır.

Ayrıca, çapı 10 metre ile 1 kilometre arasında olan yaklaşık bir milyon benzer yapı olduğu tespit edilmiştir. Boyutu 10 metreden küçük olan küçük kraterlerin sayısının ise Ay yüzeyinde yaklaşık 1 milyar olduğu tahmin edilmektedir.