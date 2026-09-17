iPhone 18 Pro Max şarj hızı konusunda Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı

·8·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max şarj hızı konusunda Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı

Akıllı telefon pazarında şarj hızı konusundaki rekabet yeni bir boyuta taşındı. ixbt.com verilerine göre, yeni nesil amiral gemisi cihazların yeteneklerinin test edilmesi sürecinde Apple'ın gelecek cihazı önemli bir sonuç kaydetti ve bu konuda ana rakibini geride bıraktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, iPhone 18 Pro Max modeli hızlı şarj göstergeleri açısından Galaxy S26 Ultra akıllı telefonunu geride bırakmayı başardı. Bu değişiklik teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandırıyor, çünkü şarj hızı daha önce Apple cihazlarının temel üstünlüklerinden biri olarak görülmüyordu.

Test sonuçları ve teknik göstergeler

Xiaobai’s Tech Reviews yayınının test sonuçlarına dayandırdığı habere göre, 5400 mAh kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefon oldukça yüksek bir sonuç gösterdi. Özellikle ünlü içeriden bilgi sızdıran Ice Universe'in verilerine göre, cihaz ilk 10 dakika içinde şarjını yüzde 34 oranında doldurmayı başardı.

Ayrıca, cihazı şebekeye bağladıktan sadece 15 dakika sonra şarj göstergesi yüzde 55'e ulaştı. Bataryayı sıfırdan yüzde yüze kadar tamamen şarj etmek için geçen toplam süre ise 55 dakikadan biraz daha az oldu.

Kullanıcılar için ne tür kolaylıklar sağlanacak?

Söz konusu göstergeler, Apple akıllı telefonları tarihinde ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor. Genellikle kullanıcılar amiral gemisi cihazların şarj olmasını uzun süre beklemek zorunda kalıyordu. Artık çeyrek saatten bile kısa bir sürede bataryanın yarısından fazlasının dolması, günlük kullanımda büyük bir kolaylık sağlıyor.

Uzmanlar, bu tür teknolojik güncellemelerin uzun süreli seyahatlerde veya yoğun iş günlerinde akıllı telefonun kesintisiz kullanım imkanını önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Zaman tasarrufu açısından bu gösterge, teknoloji pazarında önemli bir rekabet avantajı sunuyor.

Ice Universe, bu sonucu yeni nesil iPhone modelleri için büyük bir başarı ve ciddi bir olumlu değişim olarak nitelendirdi. Gelecek testler ve pratik kullanım sürecinde bu teknolojinin kendisini nasıl kanıtlayacağı teknoloji dünyasının odak noktasında kalmaya devam ediyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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