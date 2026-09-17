Lionel Messi Inter Miami formasıyla jübile golünü attı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, ABD'nin Inter Miami kulübü formasıyla attığı gol sayısını yüze çıkardı. Bu tarihi başarı, takımın Cruz Azul karşısında aldığı galibiyete denk geldi ve Florida ekibi Campeones Cup şampiyonluğunu kazandı. Nu Stadyumu'nda oynanan maç, yeni teknik direktör Kily Gonzalez için ilk resmi karşılaşma oldu ve kariyerine prestijli bir kupa ile başladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, MLS ve Liga MX'in son şampiyonlarını karşı karşıya getiren geleneksel Campeones Cup mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın 24. dakikasında Luis Suarez'in yaptığı şık ortayı kafa vuruşuyla ağlara gönderen Lionel Messi, skoru açan isim oldu. Sekiz kez Altın Top sahibi olan golcü oyuncu için bu gol, Miami ekibindeki 100. golü oldu.

Tarihi zafer ve yeni teknik direktörün şansı

Maçın sonlarına doğru Casemiro da kafa vuruşuyla golünü atarak farkı açtı. Bu golün asistini de yine Lionel Messi yaptı ve karşılaşma 2:0 Inter Miami galibiyetiyle sona erdi. Bu zafer, Ağustos ayı sonunda Guillermo Hoyos'un yerine göreve getirilen yeni teknik direktör Kily Gonzalez için beklenmedik ve çok tatlı bir hediye oldu.

Çalışma vizesindeki gecikmeler nedeniyle teknik direktör, ilk antrenmanını maçtan hemen önce, yani Salı günü yapabilmişti. Sadece 24 saat sonra ise ilk kupasını kaldırdı. Maç sonu basın toplantısında Gonzalez, final öncesinde takım kaptanının kendisine verdiği kişisel sözü hatırlattı.

Yeni teknik direktör galibiyetten sonra, "Leo bana şampiyon olacağımızı söylemişti ve bunu başardı" dedi. Gonzalez, bu başarının takıma büyük bir moral kaynağı olacağını ve ileriye dönük atılacak adımlarda önemli bir motivasyon teşkil edeceğini vurguladı.

Rekor hızda yüzler kulübü

Orta sahadaki partneri Rodrigo de Paul, futbolcunun eşsiz yeteneğinin sıradan bir durum olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Orta saha oyuncusuna göre, Messi'nin her maçta sergilediği performans taraftarlar tarafından takdir edilmeli ve her anının tadı çıkarılmalıdır. De Paul, yıllardır onun yanında oynamaktan duyduğu mutluluğu özellikle dile getirdi.

Dikkat çekici bir nokta ise Lionel Messi'nin Florida ekibindeki 100 gol barajına ulaşma hızıdır. Inter Miami formasıyla 100 gole ulaşmak için sadece 115 maça çıktı. Bu istatistik, Barcelona (188 maç) ve Arjantin milli takımındaki (174 maç) performanslarından çok daha hızlı bir şekilde kaydedildiğini gösteriyor.

2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığından bu yana golcü oyuncu, MLS maçlarında 76, Leagues Cup turnuvasında 14, Concacaf Şampiyonlar Kupası'nda 8 ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 gol atmayı başardı.

2023-yilda Qoʻshma Shtatlarga koʻchib oʻtgandan buyon hujumchi MLS bahslarida 76 ta, Leagues Cup turnirida 14 ta, Concacaf Chempionlar kubogida 8 ta va FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida 1 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.