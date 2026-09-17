Xiaomi, Mijia Sterilizing Foot Bath 2 ayak banyosunu piyasaya sürdü

Xiaomi, evde sağlık bakımı odaklı yeni cihazı Mijia Sterilizing Foot Bath 2 ayak banyosu için ön siparişlerin başladığını duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, modern teknolojilerle donatılmış bu cihaz, kullanıcılara su terapilerini daha konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyor ve günlük yorgunluğu etkili bir şekilde gidermeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın fiyat politikası kademeli olarak belirlenmiş olup, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 499 yuan olarak açıklandı. Başlangıç fiyatı 419 yuan, ön satış aşamasındaki mevcut fiyat ise 409 yuan olarak belirlendi. Cihazın resmi satışlarının bu yıl 22 Eylül günü saat 10:00'da başlaması planlanıyor. Ayrıca alıcılar için ek bir ayak yıkama seti 59 yuan karşılığında sunuluyor.

Güvenlik ve modern sterilizasyon

Cihazın en önemli avantajlarından biri, iç kısmına yerleştirilmiş patentli UV sterilizasyon sistemidir. Ultraviyole eleman doğrudan su kanallarının içinde yer almakta olup, üreticinin belirttiğine göre kullanıcıya doğrudan radyasyon riski oluşturmadan yüzde 99,9 oranında temizlik sağlamaktadır.

Mijia Sterilizing Foot Bath 2 modelinin su haznesi yüksekliği 382 milimetreye çıkarıldı. Bu, su seviyesinin doğrudan baldır seviyesine kadar ulaşmasını sağlayarak daha derin ve kapsamlı ısı terapileri yapılmasına olanak tanır. Cihazın gücü 950 W olup, sıcaklığı 35 ile 48 derece arasında 1 derecelik adımlarla kontrol etmek, zamanlayıcıyı ise 5 ile 60 dakika arasında ayarlamak mümkündür.

Masaj ve benzersiz "tropikal yağmur" etkisi

Cihaz, ayak tabanının farklı bölgelerine kapsamlı bakım yapmak için üç bölgeli silindirli yumuşatma, kemer desteği ve topuklara vuruşlu masaj fonksiyonları ile donatılmıştır. Set ayrıca TPE malzemeden üretilmiş yumuşak bir masaj yastığı ile birlikte gelmektedir.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanıcılara benzersiz bir "tropikal yağmur" etkisi sunan çıkarılabilir püskürtme sistemidir. Santrifüj pompa suyu püskürtücülere iletir ve akış yüksekliği üç farklı konumda ayarlanabilir. Bu teknoloji, ayağın üst kısmına ve bileklere yukarıdan yumuşak akışlar veya damlalar halinde su düşmesini sağlayarak tüm ayağı iyice gevşetir ve ısıtır.

Kullanım kolaylığını artırmak amacıyla cihaz yedi seviyeli koruma sistemi, kolay taşıma için tekerlekler, gizli tutamak ve çıkarılabilir/yıkanabilir filtre ile donatılmıştır.