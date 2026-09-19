Mars Express Kızıl Gezegen'in güney kutbundaki mor kayalıkları görüntüledi

·2·Teknoloji
Mars Express Kızıl Gezegen'in güney kutbundaki mor kayalıkları görüntüledi

Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express aracındaki High Resolution Stereo Camera (HRSC), Mars'ın güney kutbu yakınındaki oldukça sıra dışı buzlu ve kayalık bir bölgeyi başarıyla görüntüledi. ixbt.com'un haberine göre, bu bölgedeki kayalıklar bazı yerlerde bir kilometreden fazla yükseliyor ve devasa merdiven benzeri sırtlar yüzlerce kilometre boyunca uzanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Elde edilen karelerde, gezegendeki alışılagelmiş kırmızımsı-kahverengi tonların aksine, sıra dışı mor ve pembe renkler göze çarpıyor. Uzmanlar, bu görsel renklerin yüzeyin gerçek rengi olmadığını, sabah ışığı, atmosferdeki toz parçacıkları ve topraktaki kırağının etkileşimi sonucu oluşan optik bir fenomen olduğunu açıklıyor.

Thyles Rupes kayalık sırtının gizemli yapısı

Fotoğraftaki karanlık bölgeler ve Thyles Rupes kayalık sırtının renkleri, ana kayalardaki mafik minerallere, özellikle magnezyum ve demir açısından zengin olivin ve piroksen gibi volkanik materyallere dayanmaktadır. Daha parlak kısımlar ise katı haldeki karbondioksit (kuru buz) birikintileriyle kaplıdır ve bunlar güney yarımkürede bahar geldiğinde bile durumlarını korurlar.

Bu tür kendine has açık mavi kısımlar, kum tepelerinin zirvelerinde ve kraterlerin içinde net bir şekilde görülmektedir. Karenin sol alt kısmında ise Mars'ın güney kutup buz tabakasının bir parçasını oluşturan devasa bir buz kütlesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapısal ve jeolojik süreçler

Bilimsel gözlemlere göre, Thyles Rupes kayalık sırtı tektonik bir köken geçmişine sahip olabilir. Tahminlere göre, antik dönemde Mars'ın iç kısmı soğuyup gezegen küçülmeye başladığında kabuk deformasyona uğramış ve bazı bloklar yukarı doğru yükselerek bu tür kıvrımları oluşturmuştur. Bu süreçler milyarlarca yıl önce meydana gelmiş olup, modern Mars gezegeni artık bu tür aktif tektonik özelliklere sahip değildir.

Ayrıca fotoğraflarda, farklı yönlerde esen rüzgarların etkisiyle şekillenen birkaç kum tepesi türünü de görmek mümkündür. İlginç olan ise, Mars Express aracının 2003 yılından beri Kızıl Gezegen çevresinde başarıyla faaliyet göstermesidir.

Bu uzay aracı, gezegen yüzeyini renkli ve üç boyutlu formatta haritalandırmaya devam ediyor. HRSC kamerası ise Mars yüzeyinin ne kadar renkli olduğunu birçok kez kanıtladı: Alışılagelmiş demir oksitlerin yanı sıra, burada volkanik kumlar, killer, sülfatlar ve buz tabakaları bir arada bulunmaktadır.

MarsMars ExpressAstronomiKızıl GezegenUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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