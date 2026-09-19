Leonardo Bonucci, Pep Guardiola'nın teklifini neden reddettiğini açıkladı

·2·Spor
Leonardo Bonucci, Pep Guardiola'nın teklifini neden reddettiğini açıkladı

Ünlü eski İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, kariyeri boyunca İngiliz kulübü Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın transfer teklifini neden reddettiğini ve Torino ekibi Juventus'ta kalmayı tercih ettiğini detaylarıyla anlattı. Sport Mediaset'in haberine göre, futbolcu o dönemde İngiliz kulübüne transfer olmaya ciddi şekilde ilgi duymuş ancak kişisel ve duygusal faktörler nedeniyle kararını değiştirmişti. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Görünüşe göre Pep Guardiola, Bonucci'nin topu savunma hattından oyuna sokma konusundaki eşsiz yeteneğini çok takdir ediyor ve onu takımında görmeyi çok istiyordu. 2016 Avrupa Şampiyonası sırasında teknik direktör, tecrübeli savunmacı ile aktif görüşmeler yürütmüş ve bu durum futbolcunun dikkatini ciddi şekilde dağıtmıştı.

Guardiola'nın ilgisi ve Juventus'a sadakat

Sport Mediaset ve World Soccer Agency kaynaklarına dayanarak söylemek gerekirse, Guardiola'nın ilgisi her futbolcuyu tereddüde düşürebilecek bir durumdu. Bonucci'nin ifadelerine göre, kendi oyun tarzına uygun bir teknik direktörle çalışmayı hayal ediyordu ancak diğer taraftan Juventus ile olan anıları ve Şampiyonlar Ligi finali deneyimleri onu İtalya'da kalmaya teşvik etti.

Futbolcu, o dönemde İngiltere Premier Lig'e gitme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını, ancak ertesi gün her zaman Juventus'u hayal ettiğini hatırladığını itiraf etti. Kulüp yönetiminin, en iyi teklifler gelse bile onu satmayacaklarını belirtmesi de neredeyse belirleyici bir faktör oldu.

Ailevi sorunlar ve gelecekteki teknik direktörlük kariyeri

Transferin gerçekleşmemesinde profesyonel nedenlerin yanı sıra karmaşık ailevi durumlar da etkili oldu. O dönemde Bonucci'nin iki yaşındaki oğlu Matteo ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu ve bu, futbolcunun İtalya'dan ayrılmasını engelleyen en temel kişisel nedenlerden biriydi.

2024 yılında profesyonel futbol kariyerini noktalayan Bonucci, şu anda teknik direktörlük alanında kendini deniyor. Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı'ndaki teknik ekibinde yer alan Bonucci, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika, Türkiye ve Fransa'ya karşı oynanacak maçların hazırlık sürecinde tecrübeleriyle katkı sağlıyor.

Leonardo BonucciPep GuardiolaJuventusManchester Cityİtalya Milli Takımı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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