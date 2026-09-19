Alex Baena, Lamine Yamal'ı Lionel Messi ile kıyasladı

İspanya'nın Villarreal kulübü orta saha oyuncusu Alex Baena, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, onun oyununa olan hayranlığını gizlemedi. Goal.com'un haberine göre, İspanyol futbolcu, 17 yaşındaki kanat oyuncusunun sahadaki hareketlerinin kendisine daha önce sadece Lionel Messi'yi izlerken hissettiği duyguları yaşattığını itiraf etti. Baena, sırf Lamine Yamal'ı izlemek için Katalan ekibinin maçlarını kaçırmadan takip ettiğini belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda La Masia çıkışlı oyuncunun gelişim hızı tüm futbol dünyasının dikkatini çekiyor. Alex Baena, milli takım kamplarında genç yeteneğin antrenmanlardaki performansını yakından gözlemleme fırsatı buldu. Baena'ya göre Lamine, profesyonel futbolda başka kimsenin yapamadığı benzersiz hareketleri yapabiliyor ve bu özellik onu rakiplerinden keskin bir şekilde ayırıyor.

Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki benzerlik

DAZN Futbol'a verdiği röportajda Alex Baena, günümüzde Lamine Yamal'ı dünyanın en iyi futbolcusu olarak gördüğünü açıkça ifade etti. Deneyimli orta saha oyuncusu, eskiden sadece Lionel Messi'nin maçlarını izlemek için televizyon başına geçtiğini, şimdi ise aynı durumun Lamine sayesinde tekrarlandığını söyledi. Genç kanat oyuncusu sahada olmadığında, Katalan kulübünün maçlarını takip etmenin kendisi için zor olduğunu itiraf etti.

Futbol dünyasında bireysel ödüller, özellikle de Ballon d'Or hakkındaki tartışmalar devam ederken, Baena kendi kişisel ilk üçünü de açıkladı. Ona göre şu anda dünyanın en iyi üç futbolcusu Lamine Yamal, Rodri ve Lionel Messi'dir. Her bir aday hakkında kendi görüşlerini dile getirdi.

Ballon d'Or ödül kriterleri hakkındaki tartışmalar

Rodri'nin uluslararası arenadaki başarıları ve Lionel Messi'nin 39 yaşında bile üst düzeyde oynamaya devam etmesi uzmanlar tarafından takdir ediliyor. Özellikle genç Lamine Yamal, son röportajlarında modern futbolda bireysel ödül kriterlerinin değişmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Ona göre ödül, takım başarıları için değil, saf yetenek ve bireysel beceri sahibine verilmelidir.

Yamal'a göre, geçmişte Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo döneminde en iyiler hak ettikleri şekilde ödüllendirilirken, bugün sadece Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için belirli bir takımın oyuncusuna öncelik verilmesi ödülün özüne zarar veriyor. Yine de Alex Baena gibi profesyonel futbolcuların övgüleri, genç kanat oyuncusunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.