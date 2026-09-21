«Mourinho olsan bile...»: Simeone derbideki hakemlik tartışmasına yanıt verdi

·40·Spor
«Mourinho olsan bile...»: Simeone derbideki hakemlik tartışmasına yanıt verdi

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan gerilimli Madrid derbisinin ardından, iki büyük teknik direktör arasındaki söz düellosu yeni bir boyuta taşındı. «Metropolitano»da «Real»i 2-1 mağlup eden «Atletico» teknik direktörü Diego Simeone, DAZN yayınında maç sonrası izlenimlerini paylaşırken sadece takımının taktiksel başarılarını analiz etmekle kalmadı, aynı zamanda rakip çalıştırıcı Jose Mourinho'nun hakem yönetimine yönelik ağır eleştirilerine de gereken cevabı verdi.

Arjantinli uzman, ilk yarıdan itibaren inisiyatifi ele aldıklarını, rakibin neredeyse hiçbir net fırsat bulamadığını ve sayısal üstünlüğü yakaladıktan sonra bunu maksimum düzeyde kullanarak Jonathan David ile belirleyici darbeyi vurduklarını vurguladı. Mourinho'nun hakemlere yönelik sert itirazlarına değinen Simeone, soğukkanlılıkla hakemlere saygı duyulması gerektiğini hatırlattı: «Mourinho olsan bile sahada her şeye izin verilmez».

Peki, Simeone «Real»in yıldızlar topluluğunu nasıl durdurdu, Giuliano Simeone'nin dahil olduğu tartışmalı penaltı pozisyonu oyunun kaderini ne kadar değiştirdi ve bu galibiyet «yatakçılar»ın şampiyonluk hırsını ne ölçüde artırıyor?

«Kontrol, penaltı ve Mourinho'ya yanıt»: Simeone'nin DAZN yayınındaki tezleri

«Atletico» teknik direktörünün değindiği en önemli noktalar ve seçme alıntılar:

  • İlk yarıdaki taktiksel üstünlük: «İlk yarıda oyunu çok iyi kontrol ettik, rakibin gol atmak için hiçbir net pozisyonu yoktu»;

  • Maçın kırılma noktası: «Oyunun kaderini değiştirebilecek önemli anlar olur: Giuliano ile ilgili durum ve penaltı tam olarak böyle bir andı»;

  • Sayısal üstünlüğü tam kullanmak: Rakip savunmacı oyundan atıldıktan sonra «Atletico» baskıyı artırdı ve Jonathan David'in golüyle farkı korudu;

  • Mourinho'ya sert yanıt: «Bu konuda yorum yapacak bir şeyim yok. Bunlar futbolda olan sıradan durumlar. Bazen kararlar senin lehine, bazen ise aleyhine olur»;

  • Hakemlere saygı sınırı: «Hakemlere olan saygıyı kaybetmemek lazım. Mourinho olsan bile sana her şeye izin verilmez».

Madrid derbisi: Simeone ve Mourinho'nun pozisyonlarının çatışması

«Metropolitano»daki maç hakkında iki teknik direktörün bakış açılarının karşılaştırması:

Göstergeler ve unsurlar

Diego Simeone («Atletico»)

Jose Mourinho («Real»)

Maçın nihai sonucu

2-1 (Galibiyet ve 2. sıraya yükseliş)

1-2 (Mağlubiyet ve 3. sıraya düşüş)

Hakemlik ve penaltı değerlendirmesi

«Oyunda olan şeyler, kararlar bazen lehine bazen aleyhine olur»

«Zayıf ve tecrübesiz hakem, VAR'ın „Real“ ile karanlık bir geçmişi var»

Maçın anahtarı

İlk yarı kontrolü ve sayısal üstünlüğü gole çevirmek

Heysen'in atılmasıyla taktiğin bozulması

Hakemlere tutum

«Saygıyı kaybetmemek lazım, her şeye izin verilmez»

Hakem komitesine ve sisteme açık kinayeli saldırı

Futbol ekspertizi: Simeone'nin cevabı derbi tartışmasına neden nokta koyuyor?

Avrupa futbolu yorumcuları ve spor uzmanlarının temel sonuçları:

  • Zihinsel üstünlük: Diego Simeone tartışmalı pozisyonlar üzerine bir kavgaya girmeyip durumu futbolun doğal bir parçası olarak yorumladı ve bu şekilde rakip kampın gergin ruh haline soğukkanlı bir darbe indirdi;

  • Taktiksel zaferin kabulü: «Real» 90 dakika boyunca tek bir net açık atak bile geliştiremedi; Rüdiger'in golü bile son dakikalardaki riskli bir atağın sonucuydu;

  • Giuliano ve David faktörü: Teknik direktörün oğlu Giuliano Simeone'nin hızlı hareketleriyle rakip ceza sahasında penaltı ve kırmızı kart kazandırmasını maçın belirleyici anı olarak doğru değerlendirdi;

  • La Liga puan durumu: Bu galibiyet «Atletico»yu 16 puanla 2. sıraya taşıdı ve «Real»i geride bırakarak şampiyonluk yarışında «Barcelona»nınen büyük takipçisi haline getirdi.

Diego Simeone'nin bu tutumu, «Atletico»nun sadece sahada değil, basın önündeki gerilimli tartışmalarda da rakibine üstün geldiğini gösterdi.

Sizce Diego Simeone'nin Mourinho hakkındaki «Mourinho olsan bile her şeye izin verilmez» sözü haklı mı, yoksa Portekizli teknik adamın hakemlere kızmakta bir dayanağı var mıydı? «Atletico»nun bu sezon şampiyonluğa «Real»den daha yakın olduğunu düşünüyor musunuz? Görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve La Liga'nın en ateşli derbisinin yankılarını tüm futbolseverlere ulaştırın!

Madrid DerbisiAtletico MadridReal MadridDiego SimeoneLa Liga
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Süper bilgisayar yanıtı»: Premier Lig'in gelecekteki şampiyonunu açıkladı, Tottenham çöktü!«Süper bilgisayar yanıtı»: Premier Lig'in gelecekteki şampiyonunu açıkladı, Tottenham çöktü!Bugün, 07:12Islom Ismoilov, Lokomotiv galibiyeti ve üzerlerindeki baskı hakkında açık konuştuIslom Ismoilov, Lokomotiv galibiyeti ve üzerlerindeki baskı hakkında açık konuştuBugün, 07:01San-Siro'da kusursuz zafer: Milan, Lecce'yi 3-0 mağlup etti!San-Siro'da kusursuz zafer: Milan, Lecce'yi 3-0 mağlup etti!Bugün, 06:58Vélodrome'da klasik drama: PSG, Marquinhos'un golüyle Marsilya'yı mağlup etti!Vélodrome'da klasik drama: PSG, Marquinhos'un golüyle Marsilya'yı mağlup etti!Bugün, 06:55Türkiye'de şok: Alt ligden gelen yeni ekip Beşiktaş'ı devirip liderliğe yükseldiTürkiye'de şok: Alt ligden gelen yeni ekip Beşiktaş'ı devirip liderliğe yükseldiBugün, 06:52«Savunmaya çekildik»: Ulugbek Bakaev acı mağlubiyetin nedenlerini açıkladı«Savunmaya çekildik»: Ulugbek Bakaev acı mağlubiyetin nedenlerini açıkladıBugün, 06:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası