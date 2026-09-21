«Mourinho olsan bile...»: Simeone derbideki hakemlik tartışmasına yanıt verdi

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan gerilimli Madrid derbisinin ardından, iki büyük teknik direktör arasındaki söz düellosu yeni bir boyuta taşındı. «Metropolitano»da «Real»i 2-1 mağlup eden «Atletico» teknik direktörü Diego Simeone, DAZN yayınında maç sonrası izlenimlerini paylaşırken sadece takımının taktiksel başarılarını analiz etmekle kalmadı, aynı zamanda rakip çalıştırıcı Jose Mourinho'nun hakem yönetimine yönelik ağır eleştirilerine de gereken cevabı verdi.

Arjantinli uzman, ilk yarıdan itibaren inisiyatifi ele aldıklarını, rakibin neredeyse hiçbir net fırsat bulamadığını ve sayısal üstünlüğü yakaladıktan sonra bunu maksimum düzeyde kullanarak Jonathan David ile belirleyici darbeyi vurduklarını vurguladı. Mourinho'nun hakemlere yönelik sert itirazlarına değinen Simeone, soğukkanlılıkla hakemlere saygı duyulması gerektiğini hatırlattı: «Mourinho olsan bile sahada her şeye izin verilmez».

Peki, Simeone «Real»in yıldızlar topluluğunu nasıl durdurdu, Giuliano Simeone'nin dahil olduğu tartışmalı penaltı pozisyonu oyunun kaderini ne kadar değiştirdi ve bu galibiyet «yatakçılar»ın şampiyonluk hırsını ne ölçüde artırıyor?

«Kontrol, penaltı ve Mourinho'ya yanıt»: Simeone'nin DAZN yayınındaki tezleri

«Atletico» teknik direktörünün değindiği en önemli noktalar ve seçme alıntılar:

İlk yarıdaki taktiksel üstünlük: «İlk yarıda oyunu çok iyi kontrol ettik, rakibin gol atmak için hiçbir net pozisyonu yoktu»;

Maçın kırılma noktası: «Oyunun kaderini değiştirebilecek önemli anlar olur: Giuliano ile ilgili durum ve penaltı tam olarak böyle bir andı»;

Sayısal üstünlüğü tam kullanmak: Rakip savunmacı oyundan atıldıktan sonra «Atletico» baskıyı artırdı ve Jonathan David'in golüyle farkı korudu;

Mourinho'ya sert yanıt: «Bu konuda yorum yapacak bir şeyim yok. Bunlar futbolda olan sıradan durumlar. Bazen kararlar senin lehine, bazen ise aleyhine olur»;

Hakemlere saygı sınırı: «Hakemlere olan saygıyı kaybetmemek lazım. Mourinho olsan bile sana her şeye izin verilmez».

Madrid derbisi: Simeone ve Mourinho'nun pozisyonlarının çatışması

«Metropolitano»daki maç hakkında iki teknik direktörün bakış açılarının karşılaştırması:

Göstergeler ve unsurlar Diego Simeone («Atletico») Jose Mourinho («Real») Maçın nihai sonucu 2-1 (Galibiyet ve 2. sıraya yükseliş) 1-2 (Mağlubiyet ve 3. sıraya düşüş) Hakemlik ve penaltı değerlendirmesi «Oyunda olan şeyler, kararlar bazen lehine bazen aleyhine olur» «Zayıf ve tecrübesiz hakem, VAR'ın „Real“ ile karanlık bir geçmişi var» Maçın anahtarı İlk yarı kontrolü ve sayısal üstünlüğü gole çevirmek Heysen'in atılmasıyla taktiğin bozulması Hakemlere tutum «Saygıyı kaybetmemek lazım, her şeye izin verilmez» Hakem komitesine ve sisteme açık kinayeli saldırı

Futbol ekspertizi: Simeone'nin cevabı derbi tartışmasına neden nokta koyuyor?

Avrupa futbolu yorumcuları ve spor uzmanlarının temel sonuçları:

Zihinsel üstünlük: Diego Simeone tartışmalı pozisyonlar üzerine bir kavgaya girmeyip durumu futbolun doğal bir parçası olarak yorumladı ve bu şekilde rakip kampın gergin ruh haline soğukkanlı bir darbe indirdi;

Taktiksel zaferin kabulü: «Real» 90 dakika boyunca tek bir net açık atak bile geliştiremedi; Rüdiger'in golü bile son dakikalardaki riskli bir atağın sonucuydu;

Giuliano ve David faktörü: Teknik direktörün oğlu Giuliano Simeone'nin hızlı hareketleriyle rakip ceza sahasında penaltı ve kırmızı kart kazandırmasını maçın belirleyici anı olarak doğru değerlendirdi;

La Liga puan durumu: Bu galibiyet «Atletico»yu 16 puanla 2. sıraya taşıdı ve «Real»i geride bırakarak şampiyonluk yarışında «Barcelona»nınen büyük takipçisi haline getirdi.

Diego Simeone'nin bu tutumu, «Atletico»nun sadece sahada değil, basın önündeki gerilimli tartışmalarda da rakibine üstün geldiğini gösterdi.

Sizce Diego Simeone'nin Mourinho hakkındaki «Mourinho olsan bile her şeye izin verilmez» sözü haklı mı, yoksa Portekizli teknik adamın hakemlere kızmakta bir dayanağı var mıydı? «Atletico»nun bu sezon şampiyonluğa «Real»den daha yakın olduğunu düşünüyor musunuz? Görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve La Liga'nın en ateşli derbisinin yankılarını tüm futbolseverlere ulaştırın!