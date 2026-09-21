Nagoya-2026 başlangıcı: Kazakistan 4 altın kazandı, Özbekistan ise karatede ilk madalyasını aldı

Japonya'nın Nagoya kentinde görkemli bir şekilde başlayan 20. Yaz Asya Oyunları, ilk gününden itibaren kıran kırana mücadelelere ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. İlk gün müsabakalarının ardından kıtadan toplam 27 ülkenin sporcuları en az bir madalya kazanmayı başardı. Beklendiği gibi Çin, Japonya ve Güney Kore madalya yarışında hemen liderliği ele geçirdi. Çin 11 altın madalya ile açık ara 1. sıraya yerleşirken, ev sahibi Japonya 6, Güney Kore ise 4 altın madalyayı hanesine yazdırdı.

Ancak günün asıl sürprizini komşumuz Kazakistan delegasyonu yaptı: İlk günden 6 madalya kazanıp bunların 4'ünün altın olması spor camiasını şaşırttı; zira Kazaklar önceki Asya Oyunları'nda ilk madalyalarını ancak 4. günde kazanabilmişlerdi. Özbekistan delegasyonuna ise ilk madalyayı 18 yaşındaki yetenekli karatecimiz Humoyunmirzo Halimov kazandırdı; onun gümüş madalyası sayesinde temsilcilerimiz şimdilik Katar ile 16. sırayı paylaşıyor. Orta Asya'nın diğer temsilcileri Kırgızistan ve Tacikistan ise birer bronz madalya elde etti.

Peki, Kazakistan'ın bu hızlı başlangıcı onları ilk dörtte tutabilecek mi ve Özbek sporcular güreş, boks ve judo müsabakaları başladığında genel klasmanda kaçıncı sıraya yükselecek?

«Altın yağmuru ve Halimov'un kahramanlığı»: Nagoya-2026 1. gün günlüğü

20. Asya Oyunları'nın ilk günündeki ana olaylar ve dönüm noktaları:

Çin'den mutlak liderlik: Çinli sporcular ilk günden 11 altın, 6 gümüş ve 3 bronz (toplam 20) madalya toplayarak büyük farkla liderliği ele geçirdi;

Kazakistan'dayüksek verimlilik: Komşularımız 4 finale çıktı ve hepsini kazandı (4 altın) — bisiklette Aleksey Lutsenko ve Rinata Sultanova, karatede ise Bigabil Jolaman ve Sofiya Berulseva Asya şampiyonu oldu;

Humoyunmirzo Halimov'dan tarihi gümüş: 18 yaşındaki Özbek karateci, zorlu maçlar sonucunda finale kadar yükselerek Özbekistan'ın Nagoya'daki ilk madalyasını kazandırdı;

Ev sahibinin geride kalışı: Japonya toplam madalya sayısında Çin ile eşitlense de (20), altın madalya kalitesi bakımından (6) neredeyse iki kat geride kalıyor;

Orta Asya'nın durumu: Tacikistan ve Kırgızistan takımları da mücadeleye aktif katılarak ilk günü birer bronz madalya ile tamamladı.

20. Asya Oyunları (Nagoya-2026): 1. gün sonu madalya tablosu

Lider ülkeler ve Orta Asya takımlarının performansları:

Sıra Ülke / Delegasyon Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya 1 Çin 11 6 3 20 2 Japonya (Ev sahibi) 6 7 7 20 3 Güney Kore 4 3 7 14 4 Kazakistan 4 0 2 6 ... ... ... ... ... ... 16 Özbekistan 0 1 0 1 16 Katar 0 1 0 1 22 Kırgızistan 0 0 1 1 22 Tacikistan 0 0 1 1

Spor analizi: Neden bu sadece başlangıç ve Özbekistan ne zaman yükselecek?

Uluslararası spor yorumcuları ve uzmanlarının Nagoya'daki başlangıca dair analizi:

Kazakistan'ın fenomenal sıçrayışı: Kazakistan takımının bisiklet ve karatedeki güçlü kadrosu ilk günde maksimum sonuç verdi; ancak ilk dörtte kalmaları sonraki bireysel müsabakalara bağlı;

Humoyunmirzo Halimov'un geleceği: 18 yaşında yetişkinler kategorisinde Asya Oyunları finalinde dövüşüp gümüş kazanmak, Özbek karate okulunun yeni neslinin yetiştiğini kanıtlıyor;

Özbekistan'ın «altın rezervi» yolda: İlk gün sonuçları endişe verici değil; boks, judo, serbest ve grekoromen güreş, halter ve tekvando müsabakaları yeni başlıyor, asıl altın madalyalar buralarda bekleniyor;

Çin ve Japonya düellosu: Ev sahibinin gümüş ve bronza daha çok sahip olması, Çin'in altın madalya sayısında açık ara öne çıkmasına zemin hazırlıyor.

Nagoya'daki Asya Oyunları'nın ilk günü yoğun rekabetin habercisi oldu ve önümüzde Özbek sporcuların katılımıyla büyük zaferler bizi bekliyor.

Sizce Özbekistan milli takımı bu Asya Oyunları'nda genel klasmanda ilk beşe girebilir mi? İlk altın madalyayı hangi spor dalında ve kimden bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Nagoya-2026 müsabakalarına dair güncel spor haberlerini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!