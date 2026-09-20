Anne ve babası 25 yıl önce kayboldu: Çocukları hala bekliyor

·1·Dünya
Anne ve babası 25 yıl önce kayboldu: Çocukları hala bekliyor

Eritre'de 25 yıl önce tutuklanan anne ve babasının akıbetinden hala haber yok. Hanna Petros Solomon, babası tutuklandığında 10 yaşındaydı. İki yıl sonra annesi Aster Yohannes de ülkeye döndüğünde kayboldu.

Hanna'nın babası Petros Solomon, Etiyopya'dan bağımsızlık mücadelesinde önemli liderlerden biriydi. Eritre 1993'te bağımsızlığını kazandıktan sonra savunma ve dışişleri bakanı, daha sonra balıkçılık bakanı olarak görev yaptı.

Mayıs 2001'de Petros ve 14 üst düzey siyasetçi, Cumhurbaşkanı Isaiyas Afewerki'ye açık bir mektup yazarak Anayasa'nın uygulanmasını ve ulusal seçimlerin yapılmasını talep etti. Onlar daha sonra G-15 adıyla tanındılar.

18 Eylül 2001 gecesi Eritre güvenlik güçleri üyelerin birçoğunu tutukladı. Petros da sabah koşusuna çıktığı sırada götürüldü.

O sırada Hanna'nın annesi ABD'de eğitim görüyordu. Çocuklarına pasaport almaya çalıştı ancak reddedildi. İki yıl sonra çeşitli vaatlerin ardından Eritre'ye dönmeye karar verdi.

11 Aralık 2003 günü çocukları onu Asmara Uluslararası Havalimanı'nda beklediler ancak Aster diğer yolcular arasında görünmedi. Daha sonra havalimanından bavulunu almaları istendi ve aile böylece onun ülkeye geldiğini ancak evine dönmediğini anladı.

Daha sonra Aster'in Asmara'daki ünlü Karshelli hapishanesinde tutulduğuna dair haberler yayıldı.

Petros ve diğer G-15 üyelerinin vatana ihanet gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldığı söylendi ancak açık bir duruşmaları yapılmadı. Ailelerine nerede oldukları veya hayatta olup olmadıkları konusunda net bir bilgi verilmedi.

O dönemde Eritre'de bağımsız yayınlar kapatıldı, birçok editör ve gazeteci tutuklandı.

Hanna yıllar sonra Eritre'den ayrıldı. Şu an 35 yaşında olan kadın ABD'de yaşıyor ve travma uzmanı olarak çalışıyor. Ancak çocukluğuna dair anne ve babasıyla ilgili anılarını kaybetmekten korkuyor.

Babasının aile üyelerini evde toplamayı sevdiğini, seyahatler sırasında çocuklarıyla şarkı söyleme yarışmaları düzenlediğini hatırlıyor. Annesi ise ABBA, Dolly Parton ve Whitney Houston şarkılarını severdi.

İkinci bir aile de aynı kaderi paylaştı

G-15 üyelerinden birinin oğlu İbrahim Şerifo da anne ve babasından ayrı düştü. 2001 yılında 13 yaşındaydı. Annesi Aster Fissehatsion sabah evinden alınmış, babası Mahmud Ahmed Şerifo ise egzersiz yaparken tutuklanmıştı.

Şu an 38 yaşında olan İbrahim Hollanda'da yaşıyor ve siyaset bilimi okuyor. 18 Eylül 2001 tarihini sadece ailesi için değil, tüm Eritre için zor bir gün olarak görüyor.

Hanna ve İbrahim, çocukluklarında kendilerini destekleyen yakınlarına minnettar olduklarını söylüyorlar. Anne ve babalarının reform talep ederek açık fikirli olma cesareti göstermeleriyle gurur duyuyorlar.

Hanna ise 25 yıldır cevapsız kalan en basit sorusunun yanıtını istiyor: anne ve babası hayatta mı değil mi?

Uluslararası insan hakları örgütleri, G-15 üyelerini vicdan mahkumu olarak nitelendirerek serbest bırakılmalarını ve akıbetleri hakkında bilgi verilmesini talep ediyor.

Petros SolomonEritreG-15Eritre Tutuklamalarıİnsan Hakları
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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