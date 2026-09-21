Oppo A7 Pro Max 5G akıllı telefonu küresel pazara çıktı

Yaz aylarında Çin pazarında tanıtılan Oppo A7 Pro Max 5G akıllı telefonu artık uluslararası pazara açıldı. ixbt.com'un haberine göre, bu gelişmiş cihaz Avusturya, Malezya ve Tayland gibi ülkelerde satışa sunularak teknik özellikleri ve uygun fiyatıyla tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni mobil cihazın uluslararası pazardaki fiyatı bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, Avusturya'da 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyon 600 Euro olarak fiyatlandırıldı. Malezya'da 8 GB ve 256 GB konfigürasyonunun 2300 Ringgit (yaklaşık 565 dolar) olduğu, Tayland'da ise aynı konfigürasyonun 20 bin Baht (600 dolar) civarında satıldığı belirtildi. Müşteriler için mavi ve siyah renk seçenekleri sunuluyor.

Etkileyici özerklik ve şarj imkanları

Bu akıllı telefonda ana odak noktası pil kapasitesi olup, cihaz 10 000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmıştır. Bu özellik, günümüzdeki amiral gemisi ve orta segment cihazlar arasında öne çıkıyor. Batarya, 80 W gücünde hızlı kablolu şarjı destekliyor.

Ayrıca cihazın bir diğer kullanışlı özelliği, diğer cihazları şarj etmek için bir güç kaynağı (power bank) olarak kullanılabilmesidir. Bu durumda diğer cihazları şarj etme çıkış gücü 27 W olup, günlük kullanımda ek kolaylık sağlamaktadır.

Ekran ve teknik özellikler

ixbt.com'un haberine göre, yeni akıllı telefon 6,78 inç AMOLED ekranla donatılmış olup 2772 × 1272 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran, görüntü netliği ve akıcılığını garanti ediyor.

Cihazın donanım platformu, 4 nanometre süreciyle üretilen Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisine dayanıyor. Yazılım tarafında ise kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı modern ColorOS 16 arayüzü yüklü geliyor.

Kamera ve koruma özellikleri

Fotoğraf yetenekleri konusunda da akıllı telefon kendine has özelliklere sahip. Ana kamera modülü 50 ve 2 megapiksellik sensörleri içeriyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için tasarlanan ön kamera da 50 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir sensörle donatılmış.

Oppo A7 Pro Max 5G gövdesi, su ve toza karşı koruma konusunda en yüksek gereksinimleri karşılayan IP69K standardı ile korunmaktadır. Aynı zamanda cihaz, esnekliği artırmak amacıyla temassız ödeme yapmaya olanak tanıyan NFC modülü ile de donatılmıştır.