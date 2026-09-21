Rayan Cherki, Zinedine Zidane yönetiminde oynamanın bir onur olduğunu söyledi

Fransa milli takımı ve Manchester City orta saha oyuncusu Rayan Cherki, efsanevi teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki ilk kampa çağrılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Goal.com'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu milli takımda yeni bir dönemin başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor ve Zinedine Zidane yönetiminde forma giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Şu anda Fransa milli takımının efsanevi eski oyuncusu ve Real Madrid'in eski teknik direktörü, milli takımdaki ilk maçına hazırlanıyor. Mevcut milli ara sırasında Zinedine Zidane resmen Fransa milli takımının başına geçti ve bu, ülke futbol camiası için tarihi bir olay olarak kabul ediliyor.

Manchester City'nin hücum oyuncusu Rayan Cherki, Zinedine Zidane tarafından belirlenen ilk kadroya dahil edildi. Kariyeri boyunca Fransa milli takımı formasıyla 14 maça çıkıp 2 gol atan 23 yaşındaki futbolcu, ana kadroda kendine yer bulmayı başardı.

Rayan Cherki ve Zinedine Zidane: Yeni bir dönemin başlangıcı

Fransız futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan Zinedine Zidane yönetiminde oynama arzusu, genç nesli motive ediyor. Lyon altyapısından yetişen Rayan Cherki de antrenman sürecine başlamak için sabırsızlandığını gizlemedi.

Canal+ kanalına verdiği röportajda Rayan Cherki şunları söyledi: "Yeni bir teknik direktörle, özellikle de Zinedine Zidane ile çalışmak bir onur olacak. Onunla çalışmaya başlamayı ve bu deneyimden gerçekten keyif almayı dört gözle bekliyoruz."

Manchester City formasıyla kendini kanıtlayan Rayan Cherki, milli takıma harika bir form grafiğiyle geliyor. İngiltere Premier Lig'in son haftasında takımı Sunderland'i 5-3 mağlup ederken, genç orta saha oyuncusu bu maçta gol atmayı da başardı.

Bu sezon Manchester City formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen futbolcunun tüm kulvarlarda 4 golü ve 2 asisti bulunuyor. İngiltere Premier Lig'de ise çıktığı 5 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Artık tüm gözler Zinedine Zidane ve yönetimindeki Fransa milli takımına çevrilmiş durumda. Teknik direktör uluslararası arenadaki ilk maçına hazırlanırken, oyuncular yeni hocanın taktiksel fikirlerini öğrenmek için kampa girdi.