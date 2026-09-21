İlk altın madalya geldi: Abdulvahob Rashidov Asya Oyunları şampiyonu oldu!

Japonya'da başlayan XX. Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonu ilk altın madalyasını resmen kazandı. Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, karate milli takım üyesi Abdulvahob Rashidov, -67 kg kategorisinde kürsünün en üst basamağına çıkarak, Özbekistan'a turnuvanın ilk altın madalyasını getirdi. Turnuva boyunca tüm eleme turlarında etkileyici galibiyetler alan yetenekli sporcumuz, finalde ev sahibi Japonya'yı temsil eden güçlü rakibi Yugo Kozaki ile kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Baskıya ve ev sahibi taraftarların yoğun desteğine rağmen Rashidov, soğukkanlılığını koruyarak ve üstün teknik beceriler sergileyerek final maçında Kozaki'ye karşı parlak bir zafer elde etti. Daha önce modern MMA branşında -71 kg kategorisinde Nodirbek Shavkatov bronz madalya kazanmıştı; şimdi ise Abdulvahob'un bu tarihi başarısı milli takımımızı genel sıralamada üst sıralara taşıdı.

Peki, Abdulvahob Rashidov finalde Japon rakibinin hangi zayıf noktasını kullandı, karatecilerimizden bundan sonraki performanslarda neler bekleniyor ve bu zafer milli takımımızın madalya yarışındaki konumunu nasıl etkileyecek?

«Japon rakibe karşı darbe ve ilk altın nefesi»: Abdulvahob Rashidov zaferinin 5 önemli noktası

Asya Oyunları'ndaki tarihi zaferin detayları ve en önemli gerçekler:

Delegasyonun ilk altını: Abdulvahob Rashidov, Özbekistan hanesine 2026 Asya Oyunları'ndaki ilk şampiyonluk unvanını yazdırdı;

Ev sahibine karşı zorlu final: Altın madalya için yapılan final mücadelesinde vatandaşımız, ünlü Japon karateci Yugo Kozaki'yi kendi evinde mağlup etti;

Kilo kategorisinde tam hakimiyet: -67 kg kategorisinde yarışan Rashidov, ilk turlardan finale kadar tüm rakiplerine karşı bariz bir üstünlük kurdu;

Madalya koleksiyonu büyüyor: Bu altından önce Nodirbek Shavkatov (-71 kg) modern MMA branşında bronz madalya kazanmıştı;

Psikolojik ivme: İlk altının kazanılması, tüm Özbekistan delegasyonu için sonraki müsabakalarda büyük bir moral ve güven kaynağı olacaktır.

XX. Yaz Asya Oyunları: Özbek karatecilerin şampiyonluk istatistikleri

Final maçı ve madalya sahiplerinin verileri:

Göstergeler ve kriterler Abdulvahob Rashidov (Özbekistan) Yugo Kozaki (Japonya) Spor dalı ve kilo Karate, -67 kg kategorisi Karate, -67 kg kategorisi Final statüsü XX. Yaz Asya Oyunları şampiyonu Gümüş madalya sahibi Kazanılan ödül ALTIN MADALYA (Özbekistan için 1. altın) Gümüş madalya Genel sonuç durumu Turnuvadaki tüm maçlarda mutlak galibiyet Finalde mağlubiyet Delegasyondaki takım arkadaşları Nodirbek Shavkatov (Modern MMA, Bronz) Ev sahibi takımın ana finalistlerinden biri

Spor analizi: Ev sahibine karşı kazanılan zaferin değeri nedir?

Uzak Doğu dövüş sanatları uzmanları ve analistlerinin sonuçları:

Ev sahibi avantajı ve baskıyı yenmek: Japonya, karatenin anavatanı sayılır; yerel tatamide, hakemlerin ve taraftarların baskısı altında Japon bir dövüşçüyü yenmek, sporcunun yüksek becerisini ve çelik gibi iradesini gösterir;

Karate okulunda yeni aşama: Özbekistan karate okulunun Asya kıtasında liderler arasına sağlam bir şekilde yerleştiği bir kez daha kanıtlandı;

Genel takım sıralamasına güçlü etki: Müsabakaların ilk günlerinden itibaren altın madalya kazanmak, delegasyonumuzun ilk on ve zirve yarışında yer almasına zemin hazırlar;

Diğer sporculara ilham: Rashidov'un zirveye çıkışı, tatamiye, ringe ve mindere çıkacak diğer milli takım üyeleri için ek bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Abdulvahob Rashidov'un bu tarihi altın madalyası, tüm Özbekistan spor severlerine unutulmaz bir gurur ve sevinç yaşattı.

Sizce vatandaşımız Abdulvahob Rashidov'un karatenin anavatanı Japonya'da ev sahibini yenerek altın alması, bu Asya Oyunları'ndaki en büyük sürprizlerden biri miydi? Milli takımımızın bu turnuvada toplam kaç altın madalya kazanacağını tahmin ediyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun bu parlak zaferi hakkındaki haberi tüm arkadaşlarınızla ve spor tutkunlarıyla paylaşın!