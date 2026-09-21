Cannavaro, Özbekistan milli takım teknik ekibine iki İtalyan uzmanı dahil etti

Özbekistan milli takımının uluslararası arenadaki itibarını artırmak ve oyuncuların fiziksel hazırlığını Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin standartlarına taşımak adına önemli bir stratejik adım atıldı. Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) basın servisine göre, teknik direktör Fabio Cannavaro liderliğindeki teknik ekip, iki deneyimli İtalyan uzmanla güçlendirildi. Takıma yeni fizyoterapist olarak, dünya futbolunda büyük tecrübeye sahip olan ve daha önce İtalya milli takımı ile Milan, Inter, Chelsea ve Roma gibi dev kulüplerde görev yapmış Silvano Cotti getirildi.

Ayrıca, modern spor beslenmesi ve metabolizma alanını güçlendirmek amacıyla Serie A kulübü Udinese ve İsviçre U-21 milli takımında çalışmış biyolog-beslenme uzmanı Andrea Iuliano dahil edildi. Bu uzmanlar, milli takımın antrenman kampları ve önemli maçları sırasında yorgunluğun hızla giderilmesi, sakatlıkların önlenmesi ve sporcu diyetinin tam kontrolünü sağlayacaklar.

Peki, bu tür uluslararası uzmanların gelişi Özbekistan milli takımına ne katacak, Avrupa standartları yerel oyuncuların 90 dakikalık yüksek temposunu sağlayabilecek mi ve Cannavaro'nun ekibindeki bu değişiklikler Dünya Kupası bileti için belirleyici bir faktör olacak mı?

«Avrupa devlerinin tecrübesi ve bilimsel yaklaşım»: Teknik ekipteki yeni güçler

Özbekistan milli takımına katılan uzmanlar ve sorumluluk alanları:

Silvano Cotti — dünya çapında fizyoterapist: Ünlü İtalyan uzman, kariyeri boyunca İtalya milli takımı, Londra'nın Chelsea, Milano'nun Inter ve Milan, Roma'nın Roma kulüpleri ve Çin milli takımlarında çalışarak en iyi yıldızların iyileşme süreçlerinden sorumlu olmuştur;

Andrea Iuliano — spor beslenme uzmanı: İtalya Serie A'nın Udinese kulübü ve İsviçre genç (U-21) milli takımında çalışmış biyolog-beslenme uzmanı, her futbolcu için kişisel beslenme menüsü oluşturacak;

Sakatlık riskini azaltmak: Uzmanlarıntemel görevi, yoğun maç takvimi ve önemli eleme maçlarında ana kadro oyuncularının kas sakatlıkları yaşamasını önlemektir;

Fonksiyonel toparlanma: Antrenmanlar ve resmi maçlardan sonra futbolcuların vücutlarını kısa sürede maksimum düzeyde mücadeleye hazır hale getirmek;

Cannavaro sisteminde kalite aşaması: Teknik direktör, Avrupa'nın yüksek tempolu ve fiziksel baskıya dayalı modern futbol modelini, tam olarak bu bilimsel tıp ekibinin yardımıyla milli takıma aşılamaktadır.

Özbekistan milli takımı teknik ekibi: Yeni uzmanların kartviziti

Ekibi güçlendiren İtalyan uzmanların profili ve görev tanımları:

Göstergeler ve kriterler Silvano Cotti (İtalya) Andrea Iuliano (İtalya) Uzmanlık ve unvan Baş fizyoterapist Spor beslenme uzmanı (Biyolog) Çalıştığı milli takımlar İtalya milli takımı, Çin milli takımı İsviçre U-21 milli takımı Çalıştığı kulüpler Inter, Milan, Chelsea, Roma İtalya Serie A temsilcisi Udinese Temel sorumluluk alanı Kas durumu, rehabilitasyon ve hızlı toparlanma Diyet, besin dengesi ve enerji takviyesi Takıma sağladığı fayda Sakatlık sayısında ciddi azalma 90+ dakika boyunca yüksek fiziksel dayanıklılık

Spor tıbbı ve futbol uzmanlığı: Bu atamalar neden devrim niteliğinde?

Futbol analistleri ve spor doktorlarının sonuçları:

Yoğunluk ve fiziksel dayanıklılık: Modern futbolda zafer, topa hakimiyetin yanı sıra 90 dakika boyunca pres ve hızı koruyabilmeye bağlıdır; Cotti ve Iuliano ikilisi tam olarak bu eksikliği gidermeye hizmet edecektir;

Yıldızların form durumu: Celoliddin Maşaripov, Eldor Şomurodov ve Abbosbek Fayzullayev gibi liderlerin yoğun sezon şartlarında fiziksel güçlerini doğru dağıtmaları için profesyonel bir toparlanma merkezi gerekiyordu;

Bilimsel temelli beslenme kültürü: Doğru seçilmiş sporcu diyeti, futbolcularda dehidrasyon, kas yorgunluğu ve maç sırasında çabuk yorulma riskini minimize eder;

Avrupa disiplini: Chelsea ve Milan gibi devlerde görev yapmış uzmanların titizliği, milli takım içinde antrenmanlar dışında kişisel disipline uyum kültürünü güçlendirecektir.

Fabio Cannavaro tarafından gerçekleştirilen bu atamalar, Özbekistan milli takımının artık saha dışında da kelimenin tam anlamıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarının standartlarında çalıştığını göstermektedir.

Sizce, Milan ve Chelsea'de çalışmış uzmanların milli takıma gelişi, oyuncularımızın ikinci yarılarda fiziksel olarak yorulma sorununa son verebilecek mi? Fabio Cannavaro'nun bu yeni kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takım taraftarlarımız için çok önemli olan bu özel haberi tüm futbolseverlere ulaştırın!