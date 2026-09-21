«Korkuyor ve 15 milyon istiyor»: Arman Tsarukyan, Justin Gaethje'yi açık dövüşe davet etti

Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'de hafif sıklet şampiyonluk düğümü yeni ve oldukça sıcak bir aşamaya geldi. UFC 331 turnuvasında oktagona çıkan Ermeni asıllı üst düzey aday Arman Tsarukyan, Brezilyalı tehlikeli nakavtçı Mauricio Ruffyile karşılaştı ve ilk rauntta dirsek darbeleriyle rakibini nakavt ederek parlak bir galibiyet elde etti. Bu korkutucu bitirişin ardından Tsarukyan, doğrudan mevcut şampiyon Justin Gaethje'yi hedef aldı ve onu şampiyonluk maçından açıkça kaçmakla suçladı.

Arman'a göre Gaethje, hiçbir zaman onun adını anmıyor ve Ruffy'nin elleriyle onu durdurmayı hayal ediyordu. Tsarukyan rakibini bahaneler aramak, Ilia Topuria ile dövüş talep etmek veya kasten 15 milyon dolarlık astronomik bir ücret isteyerek kariyerini sonlandırmakla tehdit etmek gibi oyunlar oynamakla suçladı. Adayın talebi net: Şampiyon ya kemerini korumak için onunla oktagona çıkacak ya da kemeri boşa çıkarıp genç dövüşçülere yol açacak. Peki, Gaethje neden Tsarukyan'dan kaçıyor, UFC patronu Dana White 15 milyon dolarlık talebe nasıl yanıt verecek ve hafif sıkletin yeni kralı kim olacak?

«İlk rauntta nakavt ve 15 milyonluk bahane»: Tsarukyan'ın açıklamasının 5 önemli noktası

UFC 331 turnuvasından sonra oktagonda yankılanan en sansasyonel gerçekler ve kanıtlar:

1. rauntta şimşek gibi galibiyet: Arman Tsarukyan, Brezilyalı Mauricio Ruffy'yi güçlü dirsek darbeleriyle ilk rauntta yere serdi;

«Adımı söylemekten korkuyor»: Tsarukyan, Justin Gaethje'nin ismini asla anmadığını ve yenilgiden çekindiğini vurguladı;

Ruffy'ye bağlanan umutlar: Adaya göre şampiyon, Ruffy aracılığıyla Arman'ı mağlup etmeyi ve kendine güvenli bir yol açmayı bekliyordu;

15 milyon dolarlık pazarlık: Gaethje'nin bu dövüşü reddetmek için Ilia Topuria ile süper dövüş talep ettiği veya kaçmak için 15 milyon dolarlık gerçek dışı bir şart öne sürdüğü ifşa oldu;

«Kemeri bırak ya da dövüş!»: Tsarukyan, Gaethje'ye ültimatom vererek kemeri layıkıyla savunmasını veya unvanı bırakıp emekli olmasını talep etti.

UFC hafif sıkletin belirleyici karşılaşması: Tsarukyan ve Gaethje'nin istatistikleri

İki güçlü dövüşçünün mevcut durumu ve istatistiksel karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler Arman Tsarukyan Justin Gaethje Mevcut durum 1 numaralı aday (UFC 331 kahramanı) Mevcut UFC hafif sıklet şampiyonu Son dövüş sonucu Mauricio Ruffy karşısında 1. rauntta nakavt Kemer koruma ve şampiyonluk maçı Dövüş stili Güreş, yer kontrolü ve güçlü dirsek darbeleri Agresif kickboks, ağır bacak vuruşları (low-kick) Temel talebi Geciktirilemez şampiyonluk maçı Ilia Topuria ile dövüş veya 15 milyon $ ücret Psikolojik baskı Zirveye ulaşmış özgüven ve mutlak saldırganlık Kariyerini sonlandırma veya kemeri koruma ikilemi

MMA ve UFC analizi: Bu karşılaşma neden kaçınılmaz ve kim kazanır?

Karma dövüş sanatları yorumcuları ve spor analistlerinin sonuçları:

Tsarukyan'ın ters stili: Arman'ın mükemmel güreş altyapısı ve dirseklerle vurduğu yıkıcı darbeler, Gaethje gibi vurucu (striker) dövüşçüler için her zaman en korkunç tuzak olmuştur;

Gaethje'nin finansal ve psikolojik taktiği: Şampiyon, 15 milyon dolar talep ederek veya diğer sıklet şampiyonlarını (Topuria) çağırarak en yüksek gelirli seçeneği arıyor ve yenilgi riski yüksek olan adaylardan kaçınıyor;

Dana White'ın baskısı: UFC 331'deki parlak nakavttan sonra organizasyon yönetimi, Tsarukyan'a kemer için dövüşme fırsatı vermemek adına başka bir bahane bulamaz;

Hafif sıklette nesil değişimi: Uzmanlara göre Gaethje ve Poirier gibi emektarların dönemi sona eriyor ve Tsarukyan liderliğindeki yeni dalga sıkleti tamamen ele geçiriyor.

Arman Tsarukyan'ın bu cesur çıkışı ve Mauricio Ruffy'yi darmadağın etmesi, UFC şampiyonluk kemeri için mücadeleyi yılın en çok beklenen karşılaşması haline getirdi.

Sizce Justin Gaethje gerçekten Arman Tsarukyan'ın güreşinden korkup dövüşten kaçıyor mu, yoksa bu sadece büyük para kazanmak için bir PR oyunu mu? Eğer bu dövüş organize edilirse, kim hafif sıklet şampiyonu olur — Tsarukyan mı yoksa Gaethje mi? Kişisel görüşünüzü ve dövüş analizinizi yorumlarda belirtin, oktagonun en sıcak haberini tüm MMA ve spor tutkunlarıyla paylaşın!