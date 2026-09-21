Tarihi başarı: Özbekistan Kadın Milli Takımı Asya Oyunları'nda çeyrek finalde

Japonya'nın yeşil sahalarında devam eden XX. Yaz Asya Oyunları futbol turnuvasında, Özbekistan Kadın Milli Takımı eşsiz bir irade ve yüksek beceri sergileyerek grup aşamasını geçip play-off turuna yükseldi. Litvanyalı uzman Kotrina Kulbite yönetimindeki kızlarımız, grup aşamasının kaderini belirleyen 3. maçta Hong Kong ile karşılaştı ve dramatik geçen mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Diyoraxon Habibullayeva skoru açsa da, ikinci yarının başında Chang Chung dengeyi sağlayarak durumu zorlaştırdı.

Ancak uzatma dakikalarının 90+2. dakikasında verilen tartışmalı penaltıyı Maftuna Shoyimova soğukkanlılıkla gole çevirerek takımımıza altın değerinde 3 puan kazandırdı. Grup aşamasında kıtanın güçlü ekipleri Filipinler ve Çin ile berabere kalarak mağlubiyet yüzü görmeyen temsilcilerimiz, toplam 5 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak çeyrek final biletini garantiledi.

Peki, Kotrina Kulbite'nin öğrencileri Hong Kong baskısını nasıl aştı, uzatmalardaki penaltı takımın moralini nasıl etkiledi ve Özbek kadın futbolu Asya'nın en iyi dört takımı arasına girebilir mi?

«Habibullayeva'nın ustalığı, son saniye penaltısı ve yenilmezlik serisi»: Çeyrek finale giden 5 önemli adım

Özbekistan Kadın Milli Takımı'nın Hong Kong maçı ve grup sonuçlarındaki önemli noktalar:

Yenilmezlik yürüyüşü: Milli takım, grupta kıtanın çok sayıda şampiyonu ve katılımcısı olan Filipinler ve Çin ile değerli beraberlikler alıp Hong Kong'u mağlup etti;

35. dakikada gelen gol: Takımın golcüsü Diyoraxon Habibullayeva ilk yarıda skoru açarak temsilcilerimizi öne geçirdi;

Beraberlik golü ve oluşan baskı: 55. dakikada Hong Konglu Chang Chung skoru eşitledi (1-1) ve Özbek futbolcuları galibiyet için zorlu bir mücadeleye itti;

90+2. dakikadaki belirleyici penaltı: Son anlarda kazanılan penaltıyı takım kaptanı Maftuna Shoyimova gole çevirerek galibiyeti getirdi;

Play-off ve 5 puan: Özbekistan toplam üç maçta 5 puan toplayarak grupta onurlu bir 2. sıra elde etti ve çeyrek finale yükseldi.

Asya Oyunları: Özbekistan ve Hong Kong maçı istatistikleri

3. tur maç detayları ve grup sonuçlarının karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler Özbekistan Milli Takımı Hong Kong Milli Takımı Final skoru 2 1 Gol atanlar D. Habibullayeva (35'), M. Shoyimova (90+2' pen) Chang Chung (55') Gruptaki toplam puan 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet) Play-off dışı Gruptaki nihai sıra 2. sıra (Çeyrek finale yükseldi) Grupta elendi Takım teknik direktörü Kotrina Kulbite (Litvanya) Yerel teknik ekip Önceki sonuçlar Filipinler ile beraberlik, Çin ile beraberlik Elemelerde puan kaybı

Futbol analizi: Kotrina Kulbite'nin takımının bu sonucu neden tarihi bir başarı?

Spor analistleri ve milli futbol uzmanlarının görüşleri:

Çin ve Filipinler gibi devlere karşı istikrar: Grupta kıtanın en güçlü kadın takımları olan Çin ve Dünya Kupası katılımcısı Filipinler'e karşı yenilmeden mücadele etmek, teknik direktör Kulbite'nin taktiklerinin doğruluğunu gösterdi;

Duygusal dayanıklılık ve zihinsel güç: Skor 1-1 iken ve beraberlik durumu karmaşıklaştırabilecekken 90+2'de penaltı atmak büyük bir soğukkanlılık gerektirir; Maftuna bu sınavı başarıyla geçti;

Hücum ve savunma uyumu: Diyoraxon Habibullayeva'nın birebir pozisyonlardaki hızı ve duran toplardaki etkinliği, Özbekistan'ın hücum hattını her rakip için tehlikeli kılıyor;

Kadın futbolunda yeni dönem: Bu galibiyet, Özbekistan'da kadın futbolunun gelişimi, altyapı yatırımları ve uluslararası antrenörlerin getirilmesinin meyvelerini verdiğinin somut kanıtıdır.

Özbekistan Kadın Milli Takımı artık Asya Oyunları madalyalarına giden yolda çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor.

Sizce Kotrina Kulbite yönetimindeki takımımız çeyrek final engelini de aşıp Asya Oyunları kürsüsüne çıkabilir mi? 90+2'de penaltıyı gole çeviren Maftuna Shoyimova'nın soğukkanlılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve takımımızın bu parlak galibiyetini tüm futbolseverlerle yayın!