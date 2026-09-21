Google yeni Googlebook dizüstü bilgisayarlarıyla pazara geri döndü

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Google, dizüstü bilgisayar pazarına geri döndüğünü resmen duyurdu ve Googlebook adını verdiği yeni cihaz ailesini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu serideki ilk cihazlar Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi büyük markalar tarafından üretildi. Başlangıç fiyatı 900 dolar olan cihazlar için ön sipariş süreci halihazırda başlamış durumda. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni dizüstü bilgisayarların en dikkat çekici özelliklerinden biri, Android akıllı telefonlarla olan derin entegrasyonudur. Özellikle 'Continue On' özelliği, kullanıcının akıllı telefonda başladığı bir işi dizüstü bilgisayarda kaldığı yerden devam ettirmesine olanak tanır. Ayrıca, mobil uygulamaları büyük ekrana yansıtmak ve tek bir dosya yöneticisi aracılığıyla hem cihazdaki hem de akıllı telefondaki verileri aynı anda yönetmek mümkündür.

Aluminium OS ve modern donanım

Googlebook cihazları, bilgisayarlar için özel olarak optimize edilmiş tam teşekküllü bir Android platformu olan Aluminium OS işletim sisteminde çalışır. Geleneksel ChromeOS'ten farklı olarak, burada uygulamalar ek bir emülasyon katmanı olmaksızın doğrudan sistem üzerinde çalışır. Kullanıcılara web uygulamaları, Google Play mağazası ve Chrome uzantıları tam kapsamlı olarak sunulur.

Cihazların donanım temeli iki farklı platforma dayanmaktadır: Intel Core Ultra Series 3 ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciler. İlerleyen dönemlerde daha uygun fiyatlı olması beklenen MediaTek tabanlı modellerin de piyasaya sürülmesi planlanıyor. RAM kapasitesi minimum 16 GB'den başlayıp 32 GB'ye kadar çıkabiliyor. Tüm modellerde en az 45 TOPS performans sunan bir NPU yer alıyor.

Yapay zeka ve uzun süreli destek

Arayüze derinlemesine entegre edilen Gemini yapay zekası sayesinde, Magic Pointer özelliği basit bir fare hareketiyle ekrandaki verileri analiz etme imkanı sunar. Ayrıca sesli giriş sistemi, konuşmayı sadece metne dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda onu düzenli bir metin haline getirir. Geliştiriciler için ise Antigravity platformu ve pKVM yalıtılmış Linux ortamı önceden yüklenmiş olarak gelir.

Google, cihazlarının güvenliğine özel bir önem vererek donanım düzeyinde Google Titan koruması ve kötü amaçlı yazılım tespit sistemini kullanmıştır. En önemlisi, Google bu dizüstü bilgisayarlar için on yıl boyunca fonksiyonel güncellemeler ve güvenlik yamaları yayınlayacağını taahhüt ediyor.

Satışlar 4 Ekim'de ABD'de, 5 Ekim'de ise Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya ve Avustralya'da başlayacak. Müşterilere ek bonus olarak bir yıllık Nvidia GeForce Now aboneliği, 5 TB bulut depolama alanına sahip Google AI Pro ile YouTube Premium ve Adobe Photoshop gibi hizmetlerin üç aylık abonelikleri sunulacak.