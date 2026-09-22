Muhammed Salah'ın oturduğu taş turistik bir cazibe merkezi haline geldi (video)

Trabzonsporlu futbolcu Muhammed Salah'ın Türkiye'nin Trabzon ilindeki Kurtdere Yaylası'nda çekildiği fotoğraf, sıradan bir taşı popüler bir turistik noktaya dönüştürdü. HaberTS'nin aktardığına göre bu durum bölgede büyük ilgi uyandırdı.

Mısırlı futbolcunun, takıma verilen izin gününde Trabzon'un doğal güzelliklerini gezdiği öğrenildi. Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'na giden Salah, burada bir taşın üzerinde otururken fotoğraf çektirdi ve daha sonra bu kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Fotoğrafın geniş kitlelere ulaşmasının ardından hayranlar ve turistler, Salah'ın oturduğu taşı görmek için Kurtdere Yaylası'na akın etmeye başladı. Artık ziyaretçiler, tam olarak aynı noktada fotoğraf çektirebilmek için sıra bekliyor.

Yerel halk, daha önce sakin olan bölgenin futbolcunun ziyaretinden sonra oldukça hareketlendiğini belirtiyor. Ziyaretçiler arasında bu yer artık "Salah'ın Taşı" olarak anılmaya başlandı. Hatta bölgeye "Salah Yaylası" yazılı bir tabela bile yerleştirildi.

Böylece futbolcunun sıradan bir fotoğrafı, Kurtdere Yaylası'ndaki daha önce pek bilinmeyen bir taşa turistlerin yoğun ilgisini çekti.