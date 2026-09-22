Mescid-i Haram müezzini Şeyh İbrahim el-Medeni vefat etti

·192·Dünya
Mescid-i Haram müezzini Şeyh İbrahim el-Medeni vefat etti

Mescid-i Haram müezzini Şeyh İbrahim bin Adil el-Medeni, 21 Eylül'de 51 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı, Suudi Arabistanresmi televizyon kanalı «Al-Ekhbariya» tarafından da duyuruldu.

Şeyh İbrahim el-Medeni, 1976 yılında Medine'de dindar bir ailede dünyaya geldi. Kur'an ilimleri üzerine eğitim aldı. Müezzinlik kariyerine 15 yaşında Medine'deki bir mahalle camisinde başladı. Daha sonra eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle müezzinliğe ara verdi.

2007-2008 yıllarında Medine'deki başka bir camide ezan okumaya devam etti. 2017-2018 yıllarında ise Mescid-i Haram müezzini olarak resmen atandı.

Şeyh İbrahim el-Medeni, Mescid-i Haram'ın 24 ana müezzininden biriydi. Özellikle sabah ezanı ve bayram tekbirlerini okuması, ayrıca imamın tekbirlerini cemaate iletme göreviyle tanınıyordu.

Belirtildiğine göre, Mescid-i Haram'daki son ezanı 21 Eylül günü sabah namazının ilk ezanıydı. Bu ezandan birkaç saat sonra vefat etti.

Şeyh İbrahim el-Medeni'nin ölümünün kesin nedeni, Suudi Arabistan resmi kaynaklarında henüz açıklanmadı.

Mescid-i HaramŞeyh İbrahim el-MedeniSuudi Arabistanİslam DünyasıVefat
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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