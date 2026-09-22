70 yaşındaki kadın ölümünden bir gün sonra tabutta uyandı

·151·Dünya
70 yaşındaki kadın ölümünden bir gün sonra tabutta uyandı

Çin'de 70 yaşındaki bir kadının ölümünün kaydedilmesinden bir gün sonra, soğutuculu tabutta yaşam belirtileri görüldü. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kanser ve beyin trombozu hastası olan kadının öldüğü belirlenerek soğutuculu bir tabuta yerleştirildiği öğrenildi. Ancak 9 Eylül akşamı gelini, tabutun içinden gelen zayıf inleme seslerini duydu.

Bunun üzerine kadın derhal tabuttan çıkarıldı. 11 Eylül günü yakınları, kadının gözlerini açtığını ve kısmen bilincinin yerine geldiğini gördü. Ancak yaşlı kadının durumu ağırdı ve kendi başına su içip yemek yiyemiyordu.

Beklenmedik bir şekilde uyanan kadın, aynı günün akşamında tekrar hayatını kaybetti. 13 Eylül'de defnedildi.

Olay internette yayıldıktan sonra bazıları doğruluğundan şüphe etti. Ancak merhumenin yakınları, yerel halk ve köy yetkilileri olayı doğruladı.

Doktorlar bu durumu «sahte ölüm» olarak açıkladı. Bu tür durumlarda vücut fonksiyonları aşırı yavaşlayabilir, nefes alıp verme ve nabız çok zayıf bir seviyeye düşebilir. Bu nedenle uzmanlar, ölümün tescilinde katı tıbbi kriterlere uymanın önemini vurguladı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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