Elon Musk yapay zekanın insanlığı geçeceği tarihi açıkladı

·5·Teknoloji
Elon Musk yapay zekanın insanlığı geçeceği tarihi açıkladı

Girişimci ve mühendis Elon Musk, yapay zeka teknolojilerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm alanlarda insan yeteneklerini geride bırakacağını belirtti. Musk, bu dönüm noktasının 2027 sonu veya en geç 2028 yılına kadar gerçekleşebileceğini vurguladı. Bu gelişme Ixbt.com tarafından bildirildi. haber veriyor.

Elon Musk'ın bu açıklaması, tanınmış bilim insanı ve yazılımcı François Chollet tarafından öne sürülen tahminlere yanıt verirken geldi. Chollet, Mayıs 2021'deki tahminini yeniden yayınlayarak yapay zekanın bilimdeki rolüne değinmişti. Ona göre, önümüzdeki 10-20 yıl içinde neredeyse her bilim dalı, uygulamada bilgisayar bilimlerinin bir alt dalı haline gelecek.

Bilim ve teknolojinin kesişimindeki değişimler

François Chollet'ye göre, yapay zeka ve yetenekleri sayesinde birçok temel bilim kökten değişecek. Özellikle fizik, kimya, biyoloji, tıp ve hatta arkeoloji gibi alanlar, dijital modelleme ve büyük veri (big data) işleme süreçlerine bağımlı hale gelecek.

Uzmanlar, bu yaklaşımın bilimsel keşif hızını birkaç kat artıracağını vurguluyor. Modern sinir ağları ve algoritmalar, insan gözünün fark edemediği kalıpları bulmada önemli bir araç haline geliyor. Tam da bu faktörlerin, gelecekteki küresel teknolojik sıçramanın ana itici gücü olması bekleniyor.

Robotik alanındaki büyük planlar

Bilimsel alanlardaki dijitalleşme süreçlerinin yanı sıra, gelecekte robotik teknolojilerinin uzay ve günlük hayata aktif olarak dahil olacağı öngörülüyor. Chollet'nin tahminine göre, önümüzdeki on yıl içinde dünya çapında en az 1 milyar insansı robot üretilip kullanıma sunulacak.

Bu robotların insanlığa çeşitli ağır ve tehlikeli işlerde yardımcı olması ve üretim kapasitelerini yeni bir seviyeye taşıması hedefleniyor. Tüm bu süreçlerin dünya ekonomisi ve iş gücü piyasası üzerinde ciddi etkiler yaratacağı şüphesizdir.

Yapay ZekaElon MuskTeknolojiRobotikBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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