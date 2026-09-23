Olimpiyat Lideri Özbekistan 1.lik İçin Çin'e Karşı: 7. Turun Tüm Eşleşmeleri

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Olimpiyat Lideri Özbekistan 1.lik İçin Çin'e Karşı: 7. Turun Tüm Eşleşmeleri

Kadim ve her daim genç Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda mücadele, en ateşli ve doruk noktasına ulaşıyor. Turnuva takviminde yer alan bugünkü 7. tur maçlarının, sadece puan durumunu değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışının ana favorisini de belirlemesi bekleniyor. Yarışta tek lider olarak güvenle ilerleyen Özbekistan Erkek Milli Takımı'nı bugün «final niteliğinde» bir karşılaşma bekliyor: büyükustalarımız, ikinci sıradaki ana takipçileri olan güçlü Çin milli takımıyla karşı karşıya gelecekler.

Bu karşılaşmada temsilcilerimizin 1. masada beyaz taşlarla oynaması, stratejik bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca ev sahibi olarak yarışan diğer takımlarımız da ciddi sınavlar verecek: Özbekistan-2 takımı Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Fransa ile, Özbekistan-3 ise Güney Afrika ile mücadele edecek. Kadınlar turnuvasında ise Özbekistanlı kızlar Slovenya ile, ikinci takım komşu Tacikistan ile, üçüncü takım ise Peru'lu satranç oyuncularıyla güçlerini sınayacak.

Peki, Semerkant'taki bu çetin 7. turda gençlerimiz Çin duvarını aşıp tek liderliği perçinleyebilecek mi, dünya devlerinin birbirleriyle olan savaşlarında güç dengeleri nasıl dağılacak ve altın madalyalara giden yol nasıl ilerliyor?

«Altın için savaş, Fransa sınavı ve kardeşler derbisi»: 7. turun 5 ana noktası

Semerkant Olimpiyatı'nın 7. turundaki en sıcak gelişmeler:

  • Olimpiyatın merkez savaşı: Turnuva lideri Özbekistan ile 2. sıradaki Çin arasında 1.lik meselesini çözecek süper bir maç gerçekleşecek;

  • Beyaz taşların üstünlüğü: Özbekistan milli takımı 1. masada beyaz taşlarla oynayacak, bu da açılışta inisiyatifi ele geçirme imkanı tanıyacak;

  • Özbekistan-2 takımına zorlu rakip: Genç yeteneklerden oluşan ikinci takımımız, satranç elitlerinden sayılan Fransa'ya karşı hamle yapacak;

  • Kadınlar takımında önemli tur: Birinci takımımızın Slovenya sınavını geçmesi gerekirken, Özbekistan-2 Tacikistan ile Orta Asya derbisinde karşılaşacak;

  • Dünya devlerinin karşılaşması: 7. turda ayrıca Ermenistan — ABD, İngiltere — Hindistan (erkekler) ile Çin — Kazakistan, Almanya — Hindistan (kadınlar) maçları oynanacak.

Dünya Satranç Olimpiyatı: 7. turun tüm eşleşmeleri («Pairings»)

Semerkant maçlarındaki ana karşılaşmaların dağılımı:

Olimpiyat Lideri Özbekistan 1.lik İçin Çin'e Karşı: 7. Turun Tüm Eşleşmeleri

Kategori

Beyaz taşlarda (Team White)

Siyah taşlarda (Team Black)

Maçın önemi ve heyecanı

Erkekler (Ana maç)

ÖZBEKİSTAN

ÇİN

1. ve 2. sıralar arasındaki altın maçı

Erkekler

ÖZBEKİSTAN-2

FRANSA

Gençlerin Avrupa devine karşı sınavı

Erkekler

ÖZBEKİSTAN-3

GÜNEY AFRİKA

Puan toplamak için uygun fırsat

Erkekler (Diğerleri)

Ermenistan

İngiltere

Almanya

Sırbistan

ABD

Hindistan

Türkiye

Kazakistan

Madalya yarışındaki güçlü rekabet

Kadınlar

ÖZBEKİSTAN

SLOVENYA

Üst sıralara tırmanma maçı

Kadınlar

ÖZBEKİSTAN-2

TACİKİSTAN

Orta Asya prensip derbisi

Kadınlar

ÖZBEKİSTAN-3

PERU

Uluslararası tecrübe ve puan mücadelesi

Kadınlar (Diğerleri)

Çin

Almanya

Polonya

Kazakistan

Hindistan

Gürcistan

Liderler ve kadın satranç elitlerinin maçı

Olimpiyat Lideri Özbekistan 1.lik İçin Çin'e Karşı: 7. Turun Tüm Eşleşmeleri

Satranç ve taktik ekspertizi: Özbekistan — Çin karşılaşmasının kaderi nerede çözülecek?

Uluslararası büyükustaların ve satranç analistlerinin sonuçları:

  • 1. masadaki prensip düellosu: Özbekistan'ın lider masasında beyaz taşların olması, rakibe ilk hamlelerden itibaren baskı kurma imkanı verir; Çin ile maçlarda 1. masada inisiyatifi korumak ve kaybetmemek, takım ruhu için anahtardır;

  • Çin'in klasik sağlamlığı: Çin milli takımı genellikle çok soğukkanlı, savunma pozisyonlarında kusursuz oynayan ve taktik hataları bekleyen bir kadroya sahiptir; gençlerimizin dinamik ve saldırgan oyun tarzı, Çinlilerin konumsal engellerini aşmada belirleyici silah olmalıdır;

  • Alt masaların (3. ve 4. masalar) stratejik rolü: Bu tür süper maçlarda 1. ve 2. masalar genellikle beraberlikle sonuçlanabilir; bu nedenle takım galibiyetinin kaderi çoğu zaman 3. ve 4. masalardaki çetin savaşlarda çözülür;

  • Psikolojik baskı ve Semerkant taraftarları: Kendi evinde lider konumda olan milli takımımızın üzerindeki sorumluluk yüksek, ancak yerel taraftarların doğrudan desteği gençlerimize ekstra güç ve cesaret veriyor.

Semerkant'taki 7. tur, Dünya Satranç Olimpiyatı tarihinde Özbek satrancının yeni büyük zaferine yol açabilir.

Sizce, Özbekistan erkek milli takımı bugünkü maçta Çin'i yenip şampiyonluk yolunu daha da sağlamlaştırabilir mi? Hangi masadaki oyunun maçın kaderini belirleyeceğini düşünüyorsunuz? Kişisel fikir ve tahminlerinizi yorumlarda bırakın ve Semerkant'taki tarihi satranç bayramına dair bu özel analizi tüm satranç severlerle paylaşın!

Semerkant46. Dünya Satranç OlimpiyatıÖzbekistan Satranç Milli TakımıÇin Satranç Milli TakımıAltın Madalyalar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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